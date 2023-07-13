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北市天坑低密度灌漿 議員曝：透地雷達檢測還沒出來

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市大同區天坑，進行低密度灌漿工程。圖／市議員陳怡君提供
北市大同區天坑，進行低密度灌漿工程。圖／市議員陳怡君提供

北市大同區南京西路、貴德街8日發生天坑事件，即將落幕，今下午4點半，前進指揮所撤除，由市府局處繼續接管。台北市議員陳怡君指出，由於透地雷達檢測還沒有出來，市府為了慎重，先進行低密度灌漿工程，預計共6天，但全程皆開放單向通車。

陳怡君說，她今天繼續監督大同區天坑工程，昨晚12日市府恢復單向通車後，為改善地質，今天進行低密度灌漿作業，馬路雙邊將進行改善，今進行南側低密度灌漿工程3天，接著再進行北側灌漿作業3天，預計共6天低密度灌漿工程，但全程皆開放單向通車。

陳怡君表示，由於天坑工程造成附近民宅諸多不便，對於住戶有停車場卻無法回家停車所衍生出來的停車費用、以及因施工造成住戶門外地板破損處，也應在工程完全結束後協助復舊。

陳怡君說，附近民眾很溫善，極度配合市府施工，且大多都能體諒工程所造成的噪音及不便，也請市府對於上述民眾所反映的停車費衍生費用問題，以及住家門口的地面破損，在結構技師確認房屋結構無損下，將門外地板破損處協助復舊。

台北市大同區南京西路、貴德街8日發生天坑事件，即將落幕，今下午4點半，前進指揮所撤除。圖／市議員陳怡君提供
台北市大同區南京西路、貴德街8日發生天坑事件，即將落幕，今下午4點半，前進指揮所撤除。圖／市議員陳怡君提供

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