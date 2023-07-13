憂獨居老人家中跌倒無援 新北委外裝設智慧系統12小時未感應就通報

新北市永和區一名68歲周姓男子長期獨居在租屋處，且患有高血壓、白內障等疾病，身體功能退化、肢體無力，必須靠助行器移動。新北市社會局為保護獨居長者居家安全，委外裝設智慧型緊急救援系統，利用人體移動感應，12小時內沒有感應到移動或不慎跌倒，系統就會啟動救援。目前新北市列冊的獨居長輩5617人，已完成2174人家中更新。

周姓男子平常獨居，是永和耕莘醫院長照服務個案。耕莘醫院副院長許瓊文表示，從2017年起永耕每周一至六送餐，每周一、三、五復健，周男的高血壓、白內障、睡眠障礙等慢性疾病，也都是在永耕定期門診追蹤。

社會局老人福利長林妏燕表示，為擔心周男身體功能退化，原本提供長期照顧服務及委託中興保全公司提供緊急救援服務，今年中興保全將設備升級成無線主機及開發智慧感知器，功能包含生理上的感測、人體移動的感知，假設長者長時間沒有移動，或在一個地方停留過久，系統就會自動發出警訊，從被動式的求救通報轉為主動式的偵測，避免獨居長者無法即時求救。

中興保全公司總經理洪培修說，過去緊急救援系統，必須依賴長輩主動按鈕，但現在除了智慧型除無線主機外，還有感知器，包含生理的感測、人體移動的感知，考量夜間睡眠時間，若超過12小時沒感應到，即會透過主機通訊呼叫，系統會自動發出警訊，以啟動緊急救援。