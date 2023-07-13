快訊

考生直呼難！NCC換照、ME TOO入題 112分科公民解答看過來

金山三和國小更換觸控螢幕 學生上課沒有粉塵更有趣

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
新北市議員廖先翔協助三和國小更換了三台的觸控式螢幕，讓上課變得更有趣也有效率。圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員廖先翔協助三和國小更換了三台的觸控式螢幕，讓上課變得更有趣也有效率。圖／紅樹林有線電視提供

傳統的黑板有粉塵危害，師生在使用上總忍不住邊摀著口鼻邊擦拭。為了要讓學習環境品質提升，新北市議員廖先翔協助三和國小更換了三台的觸控式螢幕，現在教師上課，板書書寫沒有粉塵還不卡頓，而能夠即時性的投影也讓學生都有了更多的互動與參與感，讓上課變得更有趣也有效率。

市議員廖先翔指出，課堂中傳統的黑版，使用上會有粉塵，加上上課時都是老師一個人在講台上邊寫邊講課，與學生少了互動性，為了要降低教學中的粉塵危害以及增添與學童的互動性，協助三和國小更換了三台的觸控式螢幕，現在教師上課更有效率，與學生也有了更多的互動，增添學生們的上課注意力。

實際的打開教室裡的觸控式螢幕測試，直接不卡頓的觸控反應，還有開燈的環境下依舊是看得相當清晰，一改傳統的投影布幕必須在關燈環境下才能看清的缺點，現在教師準備教材直接投影在觸控式螢幕上，要在螢幕上書寫補充資料，師生都不再需要摸黑看得吃力。

三和國小校長陳紹賓說，感謝市議員廖先翔協助爭取觸控式螢幕，再加上教育部所推動班班有網路、生生有平板，現在學生甚至可以直接在平板上答題，透過與教室中觸控式螢幕的投影連線，分享讓全班師生都看見，即時的互動也讓學生在課堂中更有參與感，而教師也可以立即觀看到每一位學生的學習成果，給予修正與獎勵，讓知識的傳授與吸收都可以更有效率。

議員 廖先翔 教室 生生有平板

延伸閱讀

公園地墊凹陷又長青苔 汐止城中兒童公園更新安全加分

汐止捷運開闢前拓寬 吉林、福德三路車道配置調整

高低差30公分危險 汐止八連路重鋪柏油改善完成

汐止北峰國小教室建置觸控螢幕 互動學習教學更活潑

相關新聞

釀塞車惹民怨…為何選周三上班日放煙火？北市觀傳局解釋了

台北市大稻埕夏日節昨施放第二場煙火，儘管交通疏散已比上周順暢，但還是有民眾抱怨塞車，前市長柯文哲任內的前觀傳局長劉奕霆開...

北市天坑低密度灌漿 議員曝：透地雷達檢測還沒出來

台北市大同區南京西路、貴德街8日發生天坑事件，即將落幕，今下午4點半，前進指揮所撤除，由市府局處繼續接管。台北市議員陳怡...

憂獨居老人家中跌倒無援 新北委外裝設智慧系統12小時未感應就通報

新北市永和區一名68歲周姓男子長期獨居在租屋處，且患有高血壓、白內障等疾病，身體功能退化、肢體無力，必須靠助行器移動。新...

北市徵里民小幫手調度YouBike 議員質疑治標不治本

北市YouBike使用率高，全市超過1.5萬輛車、1288個租借站，卻常有尖峰時段無車可借或無車位可還，微笑單車公司攜手...

YouBike無車可借窘境 北市徵「里民小幫手」助車輛流通

北市YouBike目前超過1.5萬輛車、1288個租借站，尖峰時段常無車可借或無車位可還，微笑單車公司攜手台北市交通局今...

全國救護競技高峰會 新北救護員母親節救母親令人動容

為持續精進緊急救護技術，新北今主辦「救護英雄競技高峰會」，逼真且限時的模擬比賽，吸引全國各單位好手來競爭，現場氛圍緊張刺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦