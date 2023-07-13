金山三和國小更換觸控螢幕 學生上課沒有粉塵更有趣

傳統的黑板有粉塵危害，師生在使用上總忍不住邊摀著口鼻邊擦拭。為了要讓學習環境品質提升，新北市議員廖先翔協助三和國小更換了三台的觸控式螢幕，現在教師上課，板書書寫沒有粉塵還不卡頓，而能夠即時性的投影也讓學生都有了更多的互動與參與感，讓上課變得更有趣也有效率。

市議員廖先翔指出，課堂中傳統的黑版，使用上會有粉塵，加上上課時都是老師一個人在講台上邊寫邊講課，與學生少了互動性，為了要降低教學中的粉塵危害以及增添與學童的互動性，協助三和國小更換了三台的觸控式螢幕，現在教師上課更有效率，與學生也有了更多的互動，增添學生們的上課注意力。

實際的打開教室裡的觸控式螢幕測試，直接不卡頓的觸控反應，還有開燈的環境下依舊是看得相當清晰，一改傳統的投影布幕必須在關燈環境下才能看清的缺點，現在教師準備教材直接投影在觸控式螢幕上，要在螢幕上書寫補充資料，師生都不再需要摸黑看得吃力。

三和國小校長陳紹賓說，感謝市議員廖先翔協助爭取觸控式螢幕，再加上教育部所推動班班有網路、生生有平板，現在學生甚至可以直接在平板上答題，透過與教室中觸控式螢幕的投影連線，分享讓全班師生都看見，即時的互動也讓學生在課堂中更有參與感，而教師也可以立即觀看到每一位學生的學習成果，給予修正與獎勵，讓知識的傳授與吸收都可以更有效率。