汐止長興街底圍籬封路 民怨救護前要先拿鑰匙開門

汐止區長興街2段底，前陣子台鐵把路用圍籬封起來，造成消防、救護車都過不了，尤其兩、三個禮拜前發生住戶叫救護車，只能克難的從長長的階梯護送病患，引起民怨，雖然，台鐵表示，可以通知再拿鑰匙開門，不過，地方認為救災救護分秒必爭等不了，要求相關單位解決問題。

長興街二段目前主要進出的涵洞，礙於限高，消防、救護車都過不了，只能走另一端，只是現在台鐵封路，問題很大，在接獲陳情後，今(12)日立委賴品妤服務處及新北市議員張錦豪服務處就邀請了台鐵、市府及公所等相關單位人員現場會勘，對於救災救護還要拿鑰匙開門才能過，引起地方不滿。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，上次會勘有給結論，公文是說緊急救護的時候，再向鐵路局警衛拿鑰匙，再打開門進來，在救災救護分秒必爭的時候，這個方式是行不通的，還是強力要求把大門打開。

保長里長賴宗福說，長興街二路176巷也就是在基隆河堤沿岸，進來這條巷子只有兩個入口，一個是在長興街巷底的涵洞，另一個就是從水泥廠進來，那因為涵洞常常救災的時候消防車跟救護車是過不來，今天為了長興街二段里民救災的需求，立委賴品妤及張錦豪議員辦理會勘，希望將水泥廠側台鐵圍起來的地方可以打通，兼顧里民的救災需求。

孫焰龍表示，在兩個月前鐵路局將長興街二段北邊的通道用柵欄封起來，大概封路兩、三個禮拜，裡頭的住戶有緊急狀況時，叫救護車過不來，停在上方的貨廠，再走樓梯下來搶救，因為，現在消防、救護車只能走北邊的道路，所以，強力要求公所及新北市政府維管，因為鐵路局工務段的意思是有人維管就願意把柵門打開，當然維管必須有相關的程序，接下來還是會跟相關單位再來做協調。