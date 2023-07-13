來平溪商圈遇見青春 穿高校制服指定打卡抽好禮

新北市平溪鄉魅力商圈協會，在本月舉辦高校制服cosplay打卡抽活動，上周六首場獲得不少遊客的好評，這週六(15)日在平溪商圈完成指定打卡任務菁桐1處，平溪2處、十分1處，完成至少2點，可至活動服務台抽獎，有紀念小天燈、小吃、餐廳卷，保證中獎，全部完成者加贈平溪高校紀念帽。

為了宣傳平溪商圈本周六的活動，商圈的店家有的即使已經上年紀白髮蒼蒼，但還是豁出去穿上高校制服，彷彿瞬間回到青春時代，也勾起地方滿滿的兒時回憶。這星期六只要穿著校園制服到平溪各指定景點拍照打卡，就可以抽好禮。

平溪鄉魅力商圈理事長王聖凱說，本週六凡在商圈活動店家累積消費滿350元可活動免費制服借用，穿著制服拍照完成指定任務可抽商圈好物。7月29日更舉辦那些年戀戀時光小旅行，全員化身青春學生，在那些年的場景裡，復刻青春，報名請洽商圈網站報名，歡迎一同來平溪遇見青春。