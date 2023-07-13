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瑞芳弓橋里快樂食堂開飯啦 各界共襄盛舉捐加菜金

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區弓橋里在里長陳明星兩個月的籌備下，終於開辦銀髮共餐活動，更取名為「快樂食堂」，觀天下有線電視也特別致贈加菜金來鼓勵。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區弓橋里在里長陳明星兩個月的籌備下，終於開辦銀髮共餐活動，更取名為「快樂食堂」，觀天下有線電視也特別致贈加菜金來鼓勵。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區又一據點開辦銀髮共餐，弓橋里在里長陳明星歷時兩個月的籌備下，終於在今（13）日開辦銀髮共餐活動，更取名為「快樂食堂」，今日各界都來共襄盛舉，觀天下有線電視也特別致贈加菜金來鼓勵弓橋里的共餐可以辦得長長久久。

弓橋里里長陳明星說，在區公所的鼓勵下，也首度嘗試辦理共餐，為了今天大概也籌備近兩個月的時間，雖然過程辛苦，但今天看到這麼多民眾捧場，菜色也相當豐富，一切付出都值得了。

瑞芳區區長楊勝閔說，感謝弓橋里長陳明星的用心帶領，長輩同樂，共享幸福，因此今天也特地贊助平安米，希望大家平安幸福。

觀天下有線電視公司為鼓勵弓橋里開辦銀髮共餐，特地也在今日到現場致贈一萬元加菜金，經理陳文龍就說，弓橋里在里長打理下，環境及各項建設有目共睹，更開辦快樂食堂銀髮共餐，因此也捐贈加菜金共襄盛舉。

今天首度開辦共餐的弓橋里，就有約60位民眾參加，長輩們都吃得相當開心，呷共餐伴關懷，呷奔兼話家常，人情味滿滿。

瑞芳 長輩

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