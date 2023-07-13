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北市徵里民小幫手調度YouBike 議員質疑治標不治本

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市內熱門的YouBike站點常常會發生「無車可借」的情況，讓民眾相當困擾。本報系資料照／記者許正宏攝影
台北市內熱門的YouBike站點常常會發生「無車可借」的情況，讓民眾相當困擾。本報系資料照／記者許正宏攝影

北市YouBike使用率高，全市超過1.5萬輛車、1288個租借站，卻常有尖峰時段無車可借或無車位可還，微笑單車公司攜手台北市交通局招募「YouBike里民小幫手」，參與調度與場站清潔。在北市工作的陳先生表示，民眾也只在乎有沒有車借，有車借就沒問題，但真的有辦法做到站站有車或有位可還嗎？

國民黨北市議員李明賢表示，YouBike使用率高，租借不到時有所聞，根本問題在於車輛與調度人員不足。他直言招募里民小幫手是治標不治本，解決辦法應是釜底抽薪，由市府編列預算再買新車，其次是1.0升級2.0、場站變多後，要招募更多正職調度人員。

民眾黨北市議員黃瀞瑩指出，根本原因是蔣市長提出恢復30分鐘免費政策，交通局只好另想對策，招募里民小幫手顯見交通局也希望解決車輛調度問題，她認為這治標不治本，只是短期方法，能否見到效果有待評估。至於置物籃清潔部分，市府加強應宣導騎乘基本原則。

民進黨議員鍾佩玲說，招募小幫手的立意良善，里民響應狀況好不好，需要一段時間才能看到實際成效。另外，車輛調度的量是否足夠還是根源，尖峰時段大量需求，即便有小幫手，但巧婦難為無米之炊。建議市府從根本解決調度人力不足、人員流動率，才能解決熱區無車可借的問題，才是長遠辦法。

文山區華興里長陳峙穎表示，里民參與意願可能不會太高，兼職小幫手協助調度是一個體力活的工作，工時短且薪資不算高，尤其現在到處缺工，同樣要做體力活，求職者應會選擇時數更高、薪水更好的工作。兼職人員不穩定會流動，正職工作時數較長，比較有助於人力補足。

北市議員認為招募里民小幫手治標不治本，車輛調度的量足夠與否還是根源，恐怕巧婦難為無米之炊。本報系資料照／記者曾原信攝影
北市議員認為招募里民小幫手治標不治本，車輛調度的量足夠與否還是根源，恐怕巧婦難為無米之炊。本報系資料照／記者曾原信攝影

北市 議員 YouBike 薪資

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