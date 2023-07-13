YouBike無車可借窘境 北市徵「里民小幫手」助車輛流通

北市YouBike目前超過1.5萬輛車、1288個租借站，尖峰時段常無車可借或無車位可還，微笑單車公司攜手台北市交通局今天開記者會，公開招募「YouBike里民小幫手」，時薪180元起跳，7月21日將辦募集活動，歡迎熱心里民加入調度與場站清潔行列。

交通局指出，民眾反映無車可借或無位可還，需透過YouBike服務人員開調度車道現場運補自行車，但調度時間易受路況影響，加上站點數已達1288站，調度工作更加困難，因此與微笑單車公司討論後，希望招募各里熱心人士成為調度人員，並由微笑單車公司支薪，已將招募海報及文宣發送各里辦公室協助張貼。

「YouBike里民小幫手」招募兼職調度人員與環衛人員，對象鎖定退休族、打工族與兼職族，須具備機車駕照與機車、自備手機行動網路，工作地點以北市為主、彈性排班；兩者差異在於體力勞動，時薪均優於勞基法，分別為185元、180元，享有油資補貼每小時10元、勞健保及勞退6%。

調度人員就近協助自行車搬運調度，在指定責任區7至8個場站駐點，騎機車處理解綁車調度作業，工作時間為早班7點至11點、假日早班8點至12點、晚班17點至21點或19點至23點；環衛人員負責場站車輛、置物籃、環境清潔與維護，以及車輛打氣，工時為早班8點至12點、午班12點至17點。

微笑單車北區營運處長莊博欽說，長期都在104、1111求職網站招募人員，調度人員正職與兼職約330人，多為55歲以下，流動率平均每月7至8％，約一成是兼職轉正職。其中近200名兼職者有三分之一為學生族，近期適逢暑假使得人力減少，此次結合里辦增加招募管道，讓更多人知道，人員招募愈多愈好，擇優錄取。

莊博欽說，錄取者會優先安排在所居住里的周圍站點，原有配置的兼職者可彈性調任他處。7月21日上午10點至下午1點在松德大樓（信義區松德路300號）1樓舉辦「台北里民工作夥伴大募集」招募活動，現場會有工作體驗區，經錄取通知並繳完資料，最快7至10個工作天即可上工。