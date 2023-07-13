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12文創品牌出發東京設計商品展 蔣萬安驚呼每件都驚艷

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天逛展場作品說，「每一個作品都讓我好驚艷，每一個作品都好喜歡」。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天逛展場作品說，「每一個作品都讓我好驚艷，每一個作品都好喜歡」。記者林麗玉／攝影

台北市文化局今年與文化基金會松山文創園區，趁疫情3年後，再度帶領12家台灣文創品牌出發東京參加國際展會，台北市長蔣萬安今天出席行前記者會致詞表示，他上任後持續推動文創產業發展，理念是希望用文創為基底、政策為主軸、設計為媒介，科技作為工具，達到環境永續。甚至蔣萬安今天逛即將參選的作品，不斷驚呼表示「每一個作品都驚艷、好喜歡」，再爆自己是大近視，常不小心壓壞眼鏡，魚網做的眼鏡戴起來真的很酷。

由台北市政府主辦的「北市文創產業扶植計畫」自2013年起，以「Taipei corners台北的街角」帶領國際文創業者到國外參展，這次將前往日本參加「東京設計商品展」，這次的主題以「美好、遇見」概念出發，象徵美好Taipei遇到Tokyo。

蔣萬安今天出席出發前記者會，蔣逛完展場作品表示，「每一個作品都讓我好驚艷，每一個作品都好喜歡」，每一個都是非常有創意，而且符合現在的永續、環保議題，這一點真的是台北的驕傲。

蔣說，這次的作品包括有用廢棄魚網做的眼鏡，戴起來很酷，尤其自己是大近視，眼鏡常常壓壞，這個產品非常好；還有非常有設計感的背包，非常好看；還有一個很特別，原來喝酒，口感要好搭配錫等，都非常精緻。

蔣萬安說，他的團隊上任之後，非常重視文化產業的推動，今天得知即將有一個團要去日本東京參加這樣的大型盛會，儘管過去疫情期間停了，但台北市從2015年起連續5年都有參加，而且每一次在設計展都有亮眼成績，非常厲害。這次相信12個作品到東京，絕對可以大放光采。

這次北市府是由文化局長蔡詩萍，擔任隊長帶文創業者到東京參選，與國際彼此交流學習，蔣說，他上任後，一直以來，除了推動文創，也有一個理念，希望用文創為基底、政策為主軸、設計為媒介，科技作為工具，達到環境永續，希望朝這個方向，協助設計界的夥伴，會就經費挹注、人朝招募等，協助產業發展，讓世界看見台灣豐沛的設計能量，大家一定可以再度抱回幾座大獎。

北市文化局將帶隊12個文創作品，赴日本東京參加「東京設計商品展」，市長蔣萬安今天出席出發前記者會。記者林麗玉／攝影
北市文化局將帶隊12個文創作品，赴日本東京參加「東京設計商品展」，市長蔣萬安今天出席出發前記者會。記者林麗玉／攝影

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