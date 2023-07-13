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跟局長吃飯竟是最大獎 人本批新北教育局造神

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市親師生平台設立獎勵積點制度，鼓勵學生上網學習，完成英文學習等各項線上課程可獲不同點數兌換獎品。圖／新北市親師生平台網頁翻攝
新北市親師生平台設立獎勵積點制度，鼓勵學生上網學習，完成英文學習等各項線上課程可獲不同點數兌換獎品。圖／新北市親師生平台網頁翻攝

新北市親師生平台設立獎勵積點制度，鼓勵學生上網學習，完成英文學習等各項線上課程可獲不同點數，但家長發現其中最貴的獎勵6600點竟然是「阿文局長的下午茶時間」，積點才能跟新北市教育局長張明文面對面講話，家長批向局長反映事情竟需積點兌換，公僕把自己造神化。

人本基金會批評如此讓學生感到跟局長見面難能可貴，形同供奉造神。教育局表示，此獎項為創意作為，藉此機會鼓勵學生自主學習積點。

暑假期間為讓學生保持學習動機，新北親師生平台設立線上學習獎勵積點制度，完成不同學習任務可兌換悠遊卡、LINE點數、隨身碟等贈品，各項10點至2000點不等。

有家長發現其中最貴的獎勵6600點竟是「阿文局長的下午茶時間」，可與局長張明文當面吃飯談話，但家長認為公務人員是人民公僕，跟局長對話竟然還需要積點兌換才能獲得，認為此舉是開民主倒車。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說， 現今民眾須反映事情可透過1999、局長信箱等各種方式， 這獎勵讓學生產生局長是被恭奉著等著去朝拜的錯覺，如此造神行為新北市府需好好解釋為何跟局長見面要積點兌換。

教育局表示，阿文局長的午茶時間獎項為創意作為，藉此機會鼓勵學生自主學習積點，並邀請學生及家長與局長對談互動。

獎勵積點制度最貴獎勵6600點是「阿文局長的下午茶時間」，家長批向局長反映事情竟需積點兌換，公僕把自己造神化。圖／新北市親師生平台網頁翻攝
獎勵積點制度最貴獎勵6600點是「阿文局長的下午茶時間」，家長批向局長反映事情竟需積點兌換，公僕把自己造神化。圖／新北市親師生平台網頁翻攝

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