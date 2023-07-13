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登革熱流行期來臨 新北清除1萬積水處及廢棄胎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北環保局清潔隊進行環境消毒作業。圖／新北市環保局提供
新北環保局清潔隊進行環境消毒作業。圖／新北市環保局提供

夏秋兩季是登革熱流行期，現逢暑假出國旅遊旺季，境外移入風險也隨之上升，新北市環保局持續加強清除孳生源、進行環境消毒作業，今年至今已清除超過1萬個積水容器、102個廢棄輪胎，並視各區狀況每年進行2至4次環境消毒作業，總計動員逾1萬人次執行消毒作業。同時向民眾宣導登革熱防治，降低登革熱疫情發生風險。

環保局表示，防治登革熱最有效且最重要的工作就是「清除孳生源」，只要是容易積水的地方都是登革熱病媒蚊孳生的場所，而斑蚊卵可耐旱3個月，再遇水，3天內就會孵化，尤其近日經常發生午後雷陣雨，戶外積水容器更是成為病媒蚊的溫床，因此特別呼籲民眾，預防登革熱務必落實杜絕孳生源產生。

環保局今年至今已清除超過1萬個積水容器、102個廢棄輪胎，並視各區狀況每年進行2至4次環境消毒作業，目前總計動員逾1萬人次執行消毒作業。而針對高風險地區，如菜園、空屋空地、工地等，要求土地所有人做好環境衛生管理工作並加強清除積水容器。

環保局提醒居家環境中各種容易孳生病媒蚊的地方，都要特別注意清潔，像是雨棚積水、空盆栽、水生植物未飼養食蚊魚、屋頂排水溝、水錶與管線基座積水、輪胎內側積水、雜物堆積、寵物飲水與飼料碗、樹洞及曬衣桿插孔等。

環保局強調，沒有孳生源就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱，民眾須自動自發清除孳生源。如經環保局稽查巡檢發現有積水情形致有孑孓或病媒蚊幼蟲孳生之虞，依廢棄物清理法最高可處6000元，經限期未改善還會再處罰，提醒民眾勿輕忽共同防範病媒蚊。

登革熱 病媒蚊

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