柯文哲發言人問為何周三放煙火塞回家路 蔣萬安親回應

台北市大稻埕夏日節昨晚施放第二場煙火，這次交通疏散已比上周三順暢，不過還是有下班民眾抱怨市民大道等塞車，柯文哲辦公室發言人陳智菡昨晚七點也在臉書問「到底為什麼要在每個周三辦煙火節？塞住回家的路？」台北市長蔣萬安今表示，昨天的確已經有相當改善成效，當然接下來還有六場，希望一次比一次好，也會做相關檢討，包括交通動線是否要再精進。

蔣萬安上午出席台北文創領航代表隊將參加2023東京設計商品展記者會，媒體堵訪蔣萬安，昨天大稻埕放煙火還是有民怨？蔣萬安表示，昨天其實吸引非常多人次，包括周邊交通、人潮疏散等等，市府之前包括副市長、副秘其實都有邀集各局處來做改善。

蔣萬安說，昨天的確也有相當改善成效，當然接下來還有六場，希望一次比一次好，也會做相關檢討，包括昨天交通動線等等是否要再精進，都會持續討論。

媒體追問，觀傳局平日放煙火引發交管塞車民怨，是否台東與台北市的交通環境不同？蔣萬安說，昨天其實已經有很多在地商圈、店家反映有帶動人潮商機、整體經濟發展，當然活動當中，帶來人潮也超過預期，這部分我們會持續精進，包括引導員、標示等，都希望更清楚，民眾前來也可以順利安全離開。