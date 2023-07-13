校園開放停車會反彈？新北：地方盼紓解需求

多數學校都是用原本的既有空間當作停車場，以滿足當地的停車需求。新北市交通局表示，要開放夜間停車，就要做校園安全評估及停車使用規畫，在會勘後確認相關管制設施、停車空間不會與學生活動範圍重別，才會提供民眾停車，目前地方都是盼能爭取到停車位，沒有反彈的狀況。

針對安全管理相關問題，三峽介壽國小校長林逸松表示，學校周邊停車位少，在地里長過去也不斷反映相關狀況，此次與交通局合作規劃有20個車位，不但協助校方設置監視器，相關停車感應設備都有規劃，又可以利用校園原有的空間，提供給周邊民眾使用，達到互利的效果。

板橋大觀國小位於大觀路上，原本道路兩旁就已經設有許多收費停車格，大觀國小則是利用此次與交通局合作計畫，除了改善地下停車場空間環境，也提供10個停車格供民眾或是教職員停放車輛。

大觀國小校長吳國銘表示，停車位目前已經開放使用，由於學校地下室腹地不大，才只提供10個停車格，未來除了民眾可租用外，也可讓校內員工使用。至於管理部分，也會依照規定成立停車管理委員會，交通局也會不定期派員抽查，確保停車場有安全營運及做好環境整潔，若有違規也會被要求改進，屢勸不改可依規定開罰。