停車格一位難求 新北16校提供470格紓解停車壓力

停車場收益成為學校金雞母？不少學校坐落在市中心、風景區，停車格一位難求，許多學校放學後或假日，開放校地作為停車，還能開源。新北統計目前共有16所學校、可以釋出470個車位供民眾租借，未來陸續開放，收入也可用在校內設施、學生活動上。

以新北三峽區介壽國小周邊為例，附近都是老舊社區、老舊公寓居多，汽車停車位數量很少，停車需求十分高。介壽國小校長林逸松說，近期剛與交通局談定，將提供20個停車位，大約早上7點就可開放民眾取車，交通局也會協助架設監視器及相關設備。

基隆部分，南榮、和平、中正、忠孝和仙洞國小、建德國中、暖暖高中有設收費停車場，其中暖暖高中提供35格最多，但因位在高地，加上收費，使用率不高。位在中船路的中正國小，20個車位每月收費1000元，因為學校附近停車需求大「滿租」。

中正國小校長李欣蓉說，每月2萬元的租金收入，扣除停車場維護管理費用，仍有經費可以補貼校務運作，不無小補。

新北交通局表示，只要當地有停車需求，且校內可開放汽車停車位超過10個，交通局就可協助建置，或是由校方自行建置相關設備，在領得新北市停車場登記證後，以月租模式在夜間學校離峰使用時段開放停車，舒緩周邊民眾停車需求，費用部分則以校園預算法訂定。