聽新聞
test
0:00 / 0:00
停車格一位難求 新北16校提供470格紓解停車壓力
停車場收益成為學校金雞母？不少學校坐落在市中心、風景區，停車格一位難求，許多學校放學後或假日，開放校地作為停車，還能開源。新北統計目前共有16所學校、可以釋出470個車位供民眾租借，未來陸續開放，收入也可用在校內設施、學生活動上。
以新北三峽區介壽國小周邊為例，附近都是老舊社區、老舊公寓居多，汽車停車位數量很少，停車需求十分高。介壽國小校長林逸松說，近期剛與交通局談定，將提供20個停車位，大約早上7點就可開放民眾取車，交通局也會協助架設監視器及相關設備。
基隆部分，南榮、和平、中正、忠孝和仙洞國小、建德國中、暖暖高中有設收費停車場，其中暖暖高中提供35格最多，但因位在高地，加上收費，使用率不高。位在中船路的中正國小，20個車位每月收費1000元，因為學校附近停車需求大「滿租」。
中正國小校長李欣蓉說，每月2萬元的租金收入，扣除停車場維護管理費用，仍有經費可以補貼校務運作，不無小補。
新北交通局表示，只要當地有停車需求，且校內可開放汽車停車位超過10個，交通局就可協助建置，或是由校方自行建置相關設備，在領得新北市停車場登記證後，以月租模式在夜間學校離峰使用時段開放停車，舒緩周邊民眾停車需求，費用部分則以校園預算法訂定。
新北教育局則說，學校依法取得停車場登記證對外開放者，該停車場收入主要用於停車場相關支出及校園場地維護管理等經費。學校對外開放停車是以不影響學生教學活動為前提，車輛進出動線採人車分道、不涉及學生活動範圍為原則，並輔以門禁管理、中央監控等電子設備，讓學生及家長安心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言