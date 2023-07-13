快訊

考法歷年來罕見！白色恐怖入題 112分科歷史解答出爐

吃到飽價位直逼米其林！頂級Buffet「饗 A Joy」晚餐1人破4千 台灣還有哪些高貴自助餐？

「白飯之亂」燒不停 餐飲業揭密吃到飽 消費者想吃回本不可能？

餵藥案行政調查出爐 新北昨已聯繫園方：撤銷行政處分

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北私幼餵藥案昨由新北地檢署偵結，新北市府今公布行政調查結果。記者劉懿萱／攝影
新北私幼餵藥案昨由新北地檢署偵結，新北市府今公布行政調查結果。記者劉懿萱／攝影

新北私幼餵藥案昨由新北地檢署偵結，新北市府今公布行政調查結果，並無不當對待幼生，將主動撤銷其廢止設立許可行政處分。新北副市長劉和然說，昨日已跟園方聯繫，若後續提出國賠將全力協助。

劉和然說，行政調查需看監視器，但檢察官扣留監視器，因此調查結果需要跟司法單位做比對，並無相關證據能認定不當管教。

此外，家長最重要的是餵藥部分，劉說，根本不是餵毒事件，36位幼童毛髮檢測都是未檢出，偵結報告也說明很清楚，且外界所稱彩虹藥水、彩虹杯子都沒有看到。

教育局長張明文說，行政調查共召開15次專案會議，經訪談及通知相關人員共52位。依訪談內容，因無直接相關證據，無法認定行為人有不當對待幼生，且司法偵查結果不起訴，已證明該園並無不當對待幼生，將主動撤銷其廢止設立許可行政處分，並依規定協助。

幼兒園

延伸閱讀

板橋私幼疑餵藥案不起訴 新北將撤銷行政處分

新北喊話賴清德為私幼案道歉 新北民進黨團嗆：市府才是罪魁禍首

幼教總會喊生病不餵藥 劉和然嘆：「餵毒」傳言破壞信任

免費驗全台童 陳世軒：侯友宜不選總統就不會做此決定

相關新聞

餵藥案不起訴 幼師淚灑記者會：接到電話叫我們去死

新北地方檢察署昨日針對板橋幼兒園餵藥案偵查終結，確定為不起訴處分，新北餵藥案風波正式落幕。國民黨立委王鴻薇今與當事人之一...

餵藥案行政調查出爐 新北昨已聯繫園方：撤銷行政處分

新北私幼餵藥案昨由新北地檢署偵結，新北市府今公布行政調查結果，並無不當對待幼生，將主動撤銷其廢止設立許可行政處分。新北副...

檢釐清疑點 學童情緒異常…難認定餵藥

新北某私幼家長今年四月發現孩子出現易怒及疑似自殘狀況，與服用巴比妥藥物的長輩症狀類似，經帶往醫院驗出體內含巴比妥，指控被...

「把孩子當子彈亂射」 幼教總會轟賴清德帶頭製造恐慌

檢方偵辦新北幼兒園餵藥案處分不起訴，中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀呼籲製造恐慌的政治人物、網軍應出面向幼教老師道歉；她...

新北市府：民進黨還想煽動輿論

國民黨總統參選人侯友宜及侯辦要求民進黨總統參選人賴清德針對「餵藥案」道歉，民進黨發言人張志豪昨表示，家長代表已發聲明指出...

部分家長疑慮：未見毛髮檢測報告

「當初血檢確實有檢出要怎麼說」？懷疑幼兒園教師涉嫌餵藥的何姓家長，昨得知檢方處分不起訴後，嘆了口氣說，上次毛髮檢測未檢出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦