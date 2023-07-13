餵藥案行政調查出爐 新北昨已聯繫園方：撤銷行政處分

新北私幼餵藥案昨由新北地檢署偵結，新北市府今公布行政調查結果，並無不當對待幼生，將主動撤銷其廢止設立許可行政處分。新北副市長劉和然說，昨日已跟園方聯繫，若後續提出國賠將全力協助。

劉和然說，行政調查需看監視器，但檢察官扣留監視器，因此調查結果需要跟司法單位做比對，並無相關證據能認定不當管教。

此外，家長最重要的是餵藥部分，劉說，根本不是餵毒事件，36位幼童毛髮檢測都是未檢出，偵結報告也說明很清楚，且外界所稱彩虹藥水、彩虹杯子都沒有看到。

教育局長張明文說，行政調查共召開15次專案會議，經訪談及通知相關人員共52位。依訪談內容，因無直接相關證據，無法認定行為人有不當對待幼生，且司法偵查結果不起訴，已證明該園並無不當對待幼生，將主動撤銷其廢止設立許可行政處分，並依規定協助。