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新北累計5例境外登革熱 339場公有停車場今起大掃除
現在是登革熱好發季節，據統計新北市目前累計5例登革熱境外移入個案，新北市長侯友宜昨也提醒，面對極端氣候，各單位應及時掌握降雨訊息，並加強環境巡查，清除積水容器。新北市交通局為避免停車場陰暗處，成為蚊子孳生地點，今起針對新北339場公有停車場啟動大掃除行動。
新北市交通局停管科長蔡柏坤表示，由於停車場周邊容易會孳生蚊蟲，因此已派停車場人員針對交通局管轄的339場停車場的排水溝及積水容器清掃，從容易孳生蚊蟲的源頭透過加強防治，避免登革熱發生的可能性。
根據衛福部統計，截至7月11日，國內累計登革熱病例共358例，其中本土298例，主要分布於台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣，境外移入60例，包含新北市5例。
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