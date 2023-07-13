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AIT擴建 游淑慧：外交部別當美傳聲筒 盼蔣萬安硬起來

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
AIT擴建案，國民黨議員游淑慧今在臉書說，拜託外交部要把里民的意見聽進去，而不是把民眾當「臨演」走過場，只扮演美國的傳聲筒。圖／引用自游淑慧臉書
AIT擴建案，國民黨議員游淑慧今在臉書說，拜託外交部要把里民的意見聽進去，而不是把民眾當「臨演」走過場，只扮演美國的傳聲筒。圖／引用自游淑慧臉書

AIT擴建案，申請用北市內湖國中金湖分校用地，昨外交部舉辦用地變更座談會。昨天出席座談會的國民黨議員游淑慧今在臉書表示，她昨天開場就拜託外交部，要把里民的意見聽進去，而不是把座談會民眾當「臨演」走過場，只扮演美國的傳聲筒。

游說，外交部一直講「從外交角度來看，這個構想不僅基於實際需求，也顯示台美關係持續地深化」這種空話。要知道，一旦這將近2.7公頃土地被AIT圈地使用，周圍居民是一步都不能踏入的。

游淑慧也盼台北市長蔣萬安要硬起來，學習台中市長盧秀燕「遵從人民的聲音」，勇敢向美國當面公開表達反萊豬。

游淑慧在臉書提到，外交部刻意選在平日下午辦理，上班族無法來，但現場還是有近2百里民到場，且都是持反對意見。但AIT卻沒有派個有分量、敢說話的官員出面溝通，甚至躲在會場旁的門後，著實讓人感到遺憾。

游說，外交部官員只會一直用「台美關係」為美國緩頰和爭取。「用地單位不願出席，台美關係只有台灣？」尤其AIT現在的新址已經占地6.5公頃，是舊址的2.4倍。她查了資料，美國白宮也不過7.3公頃，AIT在台北繼續圈地下去就比他們白宮還大，覺得有點荒謬。

之前柯市府規畫這塊地做科技青年社宅用途，不是只有想法，是有實際計畫，棟數和户數都已經規畫了，結果真的是AIT反對就胎死腹中嗎？那這不只是干預內政，還干預市政了。就算不規畫社宅，規畫一個EOD導向的學校，都能讓更多人使用，而不是只拿來讓AIT停車。

游提到，若退萬步來說，北市府就算沒有校地需求，也不代表就只能滿足美國人的需求，放棄城市的其他需求。她明白台灣的政治人物、行政首長對美國要求都親美配合，但市民的權益和心聲，才是最重要的。

AIT

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