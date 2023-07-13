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北市「天坑」路段昨深夜單邊雙向通車 預計一周內全線恢復

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市南京西路、貴德街口9日凌晨地面突然出現天坑，經過市府搶修，昨晚11點開放車輛採單邊雙向通行。圖／工務局提供
北市南京西路、貴德街口9日凌晨地面突然出現天坑，經過市府搶修，昨晚11點開放車輛採單邊雙向通行。圖／工務局提供

台北市南京西路、貴德街口9日凌晨地面突然出現天坑，經過市府搶修，昨天晚間10點多先開放大稻埕煙火節行人散場，晚上11點準時開放車輛通行，工務局說明，目前先採北側單道雙向通車，南側部分先進行低壓灌漿準備，完成後再對調車道施工，預計一周內恢復全線通車。

南京西路、貴德街口9日凌晨地面突然出現天坑，當天深夜坑洞持續擴大，市府封閉路段搶修，為避免長期管線施工，道館中心將民生管線一起整合搶修，昨天早上已大部分佈設完成，才可以順利做鋪設馬路。

副市長李四川昨天傍晚6點也前往現場勘查，他說明，考量到該路段屬於大稻埕煙火節管制路段，本來就會有管制，若通車沒多久又管制，可能對民眾不便，所以待管制結束後再通車。

李四川也說，今天早上開始會進行低壓灌漿，預計先從南側開始施工，再換北側，一邊大概需要三天，大約一個禮拜可以完成，若工期順利也有機會縮短，這段期間將採單道雙向通車，待透地雷達判讀報告跟低壓灌漿沒有問題，道路就可恢復全向通車。

工務局表示，昨天晚上10點先開放大稻埕煙火活動散場民眾通行，11點開放車輛通行，目前先開放北側單道雙向通車，南側部分先進行低壓灌漿準備，完成後再對調車道半半施工，開放南京西路南側車道通行，進行北區域低壓灌漿，預計全道路在一周內可雙側均通車。

由於事發地點接近大稻埕，昨晚適逢第二周煙火節活動，約晚間10點先開放行人散場。圖／工務局提供
由於事發地點接近大稻埕，昨晚適逢第二周煙火節活動，約晚間10點先開放行人散場。圖／工務局提供

車道 大稻埕 天坑

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