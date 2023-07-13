補天坑重鋪 南京西路北側雙向通車

台北市南京西路「天坑」5天2度崩塌，昨天填平重鋪道路，雖因雨延誤施工，工務局深夜開放南京西路北側車道雙向通車，南側部分先低壓灌漿施工，預計1周內恢復全線通車。

大稻埕夏日節昨天施放第2場180秒煙火，湧進5.8萬人觀賞。傍晚6、7時下班尖峰時段，環河北、延平南路、民生西路段及市民大道往西車流稍多，平均時速僅30到40公里，還出現局部壅塞。

上周施放煙火時因管制動線不良，人潮塞爆被罵翻，加上近日「天坑」事件，市府昨特加強管制，緊鄰南京西路的4號水門僅供緊急救護、老弱婦孺通行。儘管員警以大聲公宣導，仍有民眾欲強行通過起爭執。

工作人員昨天揮汗如雨在豔陽下搶修趕進度，前天三大民生管線連夜埋設，昨天重新鋪設路面。

台北市政府表示，將接續辦理南側透地雷達探測作業，範圍擴大包括南京西路，以及鄰近的環河北路、西寧北路、貴德街。

工務局總工程司李文芳說，路面填平，接下來將用透地雷達輔助及低壓灌漿，了解地質狀況，加固地盤下孔隙、結構強度，昨深夜開放南京西路北側車道雙向通車；南側先進行低壓灌漿準備，預計今早施工，完成後再換北側。

衛工處表示，台北市汙水下水道發展約50年，可能產生堵塞、侵蝕、劣化等情形。為延長使用壽命，2019年起已經分4期12年辦理全市管渠延壽檢視作業，這次事件後，1個月內會優先檢視靠近淡水河的環河北路周邊11條汙水管，避免天坑再發生。