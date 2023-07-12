煙火節湧5.8萬人次！散場周邊道路車多 近晚間10時恢復正常

2023台北大稻埕煙火節今天進行第二場活動，北市觀傳局統計，今天共湧入5.8萬人次，由於上周動線管制不良遭民眾罵翻，市府今天特別加派警力擴大管制，針對鄰近南京西路「天坑」4號水門進行人車管制，不過散場時還是有民眾誤闖，現場人潮約15至20分鐘完成疏散，周邊道路還是有車多狀況，約晚間9點45分恢復正常。

大稻埕煙火節上周因管制動線不良，導致人潮塞爆被罵翻，加上周日南京西路「天坑」事件，市府也特別加強管制，針對緊鄰南京西路四號水門進行人車管制，僅開放緊急救護通道、老弱婦孺行走，其他民眾需利用三號水門、五號水門進行疏散。

不過今天煙火結束後，還是有民眾想要走4號水門離場，現場也有警察用大聲公宣導，一對夫妻聲稱當地里民想要走4號水門離場遭阻攔，但看到老弱婦孺行走，質疑警察雙標，甚至大罵「三字經」；還有民眾騎機車、腳踏車在堤外道路上與行人爭道，險象環生，警方發現後，連忙上前要求駕駛用牽的。

觀傳局說明，包含人車疏導、活動會場清潔維護等。在交通管制方面，聯合警察局、交通局擴大車輛交管範圍，共派出超過500名警力，在煙火施放完成後，約15至20分鐘完成主會場疏散作業。

交通局交通治理科長林育生指出，散場車流狀況，比上周好一點，但市民大道、民生西路等週邊道路還是有車多現象，大約晚間9點45分恢復正常車流量。