快訊

烏克蘭開一大串「武器願望清單」 英國國防大臣：我不是亞馬遜！

煙火節湧5.8萬人次！散場周邊道路車多 近晚間10時恢復正常

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2023台北大稻埕煙火節今天進行第二場活動，吸引5.8萬人次到場，現場人潮約15至20分鐘完成疏散，周邊道路還是有車多狀況，約晚間9點45分恢復正常。記者洪子凱／攝影
2023台北大稻埕煙火節今天進行第二場活動，吸引5.8萬人次到場，現場人潮約15至20分鐘完成疏散，周邊道路還是有車多狀況，約晚間9點45分恢復正常。記者洪子凱／攝影

2023台北大稻埕煙火節今天進行第二場活動，北市觀傳局統計，今天共湧入5.8萬人次，由於上周動線管制不良遭民眾罵翻，市府今天特別加派警力擴大管制，針對鄰近南京西路「天坑」4號水門進行人車管制，不過散場時還是有民眾誤闖，現場人潮約15至20分鐘完成疏散，周邊道路還是有車多狀況，約晚間9點45分恢復正常。

大稻埕煙火節上周因管制動線不良，導致人潮塞爆被罵翻，加上周日南京西路「天坑」事件，市府也特別加強管制，針對緊鄰南京西路四號水門進行人車管制，僅開放緊急救護通道、老弱婦孺行走，其他民眾需利用三號水門、五號水門進行疏散。

不過今天煙火結束後，還是有民眾想要走4號水門離場，現場也有警察用大聲公宣導，一對夫妻聲稱當地里民想要走4號水門離場遭阻攔，但看到老弱婦孺行走，質疑警察雙標，甚至大罵「三字經」；還有民眾騎機車、腳踏車在堤外道路上與行人爭道，險象環生，警方發現後，連忙上前要求駕駛用牽的。

觀傳局說明，包含人車疏導、活動會場清潔維護等。在交通管制方面，聯合警察局、交通局擴大車輛交管範圍，共派出超過500名警力，在煙火施放完成後，約15至20分鐘完成主會場疏散作業。

交通局交通治理科長林育生指出，散場車流狀況，比上周好一點，但市民大道、民生西路等週邊道路還是有車多現象，大約晚間9點45分恢復正常車流量。

警察 天坑 觀傳局

延伸閱讀

大稻埕煙火吸睛 周邊道路人車湧現

大稻埕煙火節第二場破3.2萬人 民眾怕塞車下午3點就到

北市南京西路「天坑」做透地雷達檢測 預計今晚11點通車

嘉縣東石海之夏將登場 360秒煙火秀將施放1.2萬發煙火

相關新聞

煙火節湧5.8萬人次！散場周邊道路車多 近晚間10時恢復正常

2023台北大稻埕煙火節今天進行第二場活動，北市觀傳局統計，今天共湧入5.8萬人次，由於上周動線管制不良遭民眾罵翻，市府...

大稻埕煙火節第二場破3.2萬人 民眾怕塞車下午3點就到

台北大稻埕煙火節第二場今天登場，上周因疏散塞爆遭民眾罵翻，加上周日附近南京西路發生「天坑」事件，甚至有外界呼籲市府應暫停...

大稻埕放煙火 柯文哲發言人嘆：怎每周三塞住回家路

台北市大稻埕夏日節今天晚間八點半施放第二場次煙火，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡今天晚間七點在臉書貼文問「「到...

別貪圖方便！北市違規亂丟垃圾包重罰3倍 8月15日起上路

北市常有民眾亂丟垃圾包、拋棄菸蒂、違規廣告物，破壞市容也增加清潔人員工作負擔。台北市環保局今表示，8月15日起將從重處罰...

大稻埕煙火秀湧5.8萬人次觀賞 75分鐘完成疏散

台北大稻埕夏日節第2場煙火秀今晚登場，市府統計，今天共吸引5.8萬人次遊客參與，並花費15分鐘即完成主場地疏散，周邊道路...

8月15日起北市從重處罰違規棄置垃圾包 罰鍰由1200元提高到3600元

台北市環保局今(12)日表示，民眾棄置垃圾包、拋棄菸蒂、違規廣告物等違反廢棄物清理法之污染行為，除破壞市容景觀外，也增加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦