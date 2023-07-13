漏水+鏽蝕 市圖板橋分館 擬花2億重建

新北市圖書館板橋分館使用已45年，館舍屋頂層滲漏水，造成部分梁、柱鋼筋有鏽蝕及混凝土剝落，經耐震評估存有疑慮，新北市文化局擬斥資2億元重建一幢8層高大樓，除有圖書館，也規畫公益設施。

1978年啟用的新北市圖書館板橋分館為地上3層、地下1層建物，已使用45年，雖未達60年使用年限，目前館舍有屋頂層滲漏水，造成混凝土剝落。

2018年耐震評估，確認結構安全有疑慮，且該館舍興建時未配置無障礙電梯，對身障人士不夠友善，考量修復不符經濟效益，市政會議提案拆除，規畫在原址興建地上8層、地下1層，面積約756坪全新建物。

圖書館長王錦華表示，新北市身心障礙者有17萬5千人，其中板橋區有2萬3612人，人數是新北市各行政區之最，共構使用空間包括社會局身心障礙日間照顧中心、失能日間照顧中心及視覺障礙者福利服務中心。