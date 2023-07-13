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打造智慧城 新北擬增92處智慧共桿
防制噪音與空汙是城市治理的重中之重，新北市政府資訊中心力推「智慧共桿」，設置在市中心及多處新興地區，除過去14處，已規畫再增92處，空汙及噪音感測器數據能傳回市府大數據中心，方便跨局處應用管理，提高應變能力。
新北持續翻轉老城區、開發新城區，都會區常見噪音、空汙問題，重劃區也有相關困擾，建房施工噪音及空汙常惹民怨，因道路筆直寬大，偶有飆車現象，也引發民眾關注。
新北資訊中心昨在市政會議做專案報告，談「AI塑造未來城、新北領航智慧城」，強調智慧城市要全面融入永續概念，說明智慧共桿的巧思與應用。
資訊中心說明，新北持續在多區推動智慧共桿，尤其針對新興地區，附掛空氣品質微型感測器、蒐集噪音設備，相關數據傳遞回市府大數據中心及管理平台分析。
環保局專委郭淑萍指出，新北過去設有800多處空品感測器及噪音科技執法感測器，出現空汙、噪音異常時可第一時間掌握，提高稽查取締成效。
未來在智慧共桿裝設後，市府大數據中心可將資料提供跨局處應用，市府或民眾取得資訊更便利。
市議員劉美芳表示，板橋是都會區，車水馬龍帶來噪音、空品問題，市府取得數據後，也要思考更多配套，例如跨局處聯繫機制、人力是否足夠等，才能真正為城市治理加分。
市議員李宇翔指出，林口、泰山等地有空汙問題，不少重劃區道路有飆車族現蹤，過去監測機制作用不大，市府要好好善用智慧共桿蒐集數據，提高處理、取締效率，徹底解決問題。
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