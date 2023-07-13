萬華取締亂丟垃圾包 市府祭鐵腕

北市實施垃圾不落地20多年，萬華區9名里長昨指民眾亂丟垃圾包情況嚴重，還當場播放蟑螂竄爬在垃圾包上的影像，聯合提案要求市府增加稽查人力及移動攝影機數量。市長蔣萬安當場裁示，巡查人力增至12人、增設3台移動攝影機，罰鍰還要提高3倍，一定會展現公權力鐵腕；環保局決定8月15日起最低罰鍰從1200元提高到3600元。

蔣萬安昨赴萬華區與里長座談，9位里長出示區內到處被亂丟垃圾包的照片、影片，提案要求解決區里環境問題。

和平里長吳淑芬說，萬華有36里，每個里都有多達10幾個點被亂丟垃圾包，卻僅15支移動攝影機，平均1里不到1支，巡查員也嚴重不足，要求1個里最少裝2支。

華江里長洪佳君當場播放里民前天拍下垃圾包蟑螂到處爬的影片，指出垃圾包周邊孳生蟑螂、老鼠，嚴重影響生活環境，還有人亂丟時刮傷里民車子；里長吳淑芬也說，有民眾亂丟垃圾被罰，根本不繳罰款，市府應想辦法追討。

蔣萬安表示，北市是首善之都，竟然還有人隨便丟垃圾包，他已經下令環保局三管齊下，並祭出鐵腕，將原本亂丟垃圾罰鍰加重3倍，希望達到嚇阻效果。

環保局長吳盛忠表示，包括萬華、全市都期待有乾淨的環境，環保局絕對會重罰，也會增加稽查人力、科技執法。

為有效嚇阻違法者，環保局決定，8月15日起，亂丟垃圾包罰鍰提高到3600元，另有6類環境衛生汙染行為的罰鍰也同步提高，包含「拋棄菸蒂」、「於路旁屋外曝晒堆置有礙衛生整潔之物」、「違規廣告物」、「家畜在道路或其他公共場所便溺未清」、「亂吐檳榔汁渣」及「汙染地面、水溝、牆壁其他土地定著物」，會透過各管道向民眾宣導。