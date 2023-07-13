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營養午餐出包 北市加重罰則

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市營養午餐廠商過去曾遭學生和家長投訴，喝到過期湯品、菜裡有異物等，外界質疑北市府罰太輕，教育局昨天公告，為維護學生用餐品質，112學年度開始將加重契約罰則，若廠商出現重大衛生缺失，每記1大點開罰2200元，比原本增加10%，同時降低退場門檻，違規達一定點數終止合約。

力行國小去年發生團膳業者搞烏龍，將過期湯品送到班級，2名學童喝下肚，引發各界譁然，事後教育局依規定違規記點13點、開罰2萬6000元；大橋國小日前有家長反映，營養午餐出現扣子跟菜蟲等異物。教育局查出廠商111學年下學期就發生7次同樣事件，記23點並罰款4萬6000元，民代和家長質疑罰太輕，要求檢討。

教育局表示，依據教育局現行罰點制度，延遲供餐、餐點中有菜蟲等異物等缺失，依情節輕重每次記點0至10點不等，每點併罰2000元，一般違約（小點）累計50點，或重大衛生缺失（大點）累計達20點，終止合約。

新學年開始將加重，大點罰款提高10%，每記1大點從原本開罰2000元，提高到2200元，另增加廠商違規累計「小點+大點乘2」總和達50點，也可終止合約，降低廠商退場門檻，以警惕廠商加強自主供餐管理。

教育局表示，每年會同衛生局等辦理跨局處查核，也將針對累記點數較高或重大違失的廠商安排不定期查核，並責成各校每日監廚或不定期訪廠，落實契約記點把關，將彙整111學年度第2學期廠商違約記點情形，提供各校評選參考，若廠商因違規達停餐標準，學校將預先啟動與通知備援廠商緊急應變，確保供餐無虞。

教育局 衛生局 異物

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