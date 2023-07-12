大稻埕煙火節第二場破3.2萬人 民眾怕塞車下午3點就到

台北大稻埕煙火節第二場今天登場，上周因疏散塞爆遭民眾罵翻，加上周日附近南京西路發生「天坑」事件，甚至有外界呼籲市府應暫停一次，不過經過討論今天還是如期舉辦，針對周遭交通狀況也擴大管制，大約6點民眾陸續從5號水門進入，根據統計，截至晚上8點人潮已突破3.2萬，更有民眾表示怕塞車，3點就開車過來現場。

特地從深圳來的凌先生趁暑假帶著兒子來台灣遊玩，順便看煙火，凌先生表示，因為怕塞車今天下午3點就開車來，沒有塞車，搭船先到附近晃晃；同為朋友王小姐和李小姐兩人是搭公車，從車站走到大稻埕約10分鐘，比較塞的部分是從5號水門進來的時候變小，走進來時有點塞。

觀傳局主秘蕭君杰表示，交通部有擴大交通管制增派警力，現場也加強指引跟廣播，還有同仁到處巡邏舉牌，告訴民眾盡量往3號5號水門進出，並加強散場疏散；交通警察大隊副大隊長鄭榮安表示，上禮拜三首日煙火節，警察局出動400民警力，今天增加120名警力，總共出動500多名警力維持整個活動秩序跟周邊交通疏導。

鄭榮安說明，從下午4點半掌握到剛剛，整體車流量除了下班5點半到6點半車流量較大，並沒有其他壅塞狀況，警力全部還在崗位上，維持大概預估到9點半人潮散出、車流正常才會散行。

不過近日受到南京西路「天坑」影響，外界擔心，交通和安全可能會影響，在府內做過討論，也持續觀察天坑發展，考量這段路，本身在交通管制範圍內，本身就是禁止車輛進入，靠近的四號水門會運用禁止人車進入作為緊急疏散動線，所以主要的進出動線本來就是三、五號水門，對整個活動人潮進出影響不會很大，所以是經過評估還是如期舉辦。