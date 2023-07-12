大稻埕放煙火 柯文哲發言人嘆：怎每周三塞住回家路

台北市大稻埕夏日節今天晚間八點半施放第二場次煙火，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡今天晚間七點在臉書貼文問「「到底為什麼要在每個周三辦煙火節？塞住回家的路」。

由於近期柯文哲因租借不到北流場地稱「世態炎涼」，還失言「太監說」，引爆柯文哲、蔣萬安隔空互槓，儘管柯後來道歉，不過這次陳智菡貼文，也被解讀，是否有刻意要嗆蔣市府周三放煙火？

據了解，家住北投的陳智菡，其實上周就因第一場煙火施放，因大稻埕擠進5萬人，返家被塞在車陣中，今天陳智菡貼文，湧入大批網友留言，有網友說「過去八年務實評估沒亂放的煙火，萬安幫各位加倍放完，塞久了就習慣了」、還有網友酸「市長沒政績，只好放煙火來擾民」，「可以邊塞車邊欣賞煙火」。