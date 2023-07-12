基隆暖暖水質變差？台水：仍符合飲用標準
水質變差惹民怨，近日基隆市暖暖區一帶部分用戶反映水質偏黃。對此，台水公司表示，本月9日接獲通報後，立即派員前往採樣，雖然自來水目視色度偏高，仍符合飲用水水質標準，為降低民眾疑慮，台水於供水區管網緊急排水，並於淨水場添加活性碳處置且加強管末排水，以降低色度。
台水公司表示，因近日北部地區連日異常高溫，基隆地區多日無雨，導致基隆河流速緩慢，河水自淨效果差，河水色度偏高，使民眾對自來水水質產生疑慮，台水公司第一區管理處接獲通報後，第一時間進行水質採樣，確認自來水色度符合飲用水標準，同時針對各項水質標準進行檢測，均符合飲用水水質標準，目前供水品質無虞。
台水公司也說，經採取基隆河原水水樣進行水質分析，發現因高溫致使藻類有上升的趨勢，同步聯繫成大團隊共同合作，研議改善消除原水色度產生的方案，以減輕民眾的疑慮，後續將持續加強水質監測，以維持水質標準並滿足用戶用水需求。
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