北市南京西路「天坑」做透地雷達檢測 預計今晚11點通車

台北市南京西路、貴德街口出現「天坑」經過市府搶修目前三大民生管線已完成埋設作業，路面已填平，副市長李四川原本透露預計今下班前可通車，但工務局指因下午下雨，進度有延誤，預計晚上11點開放北側雙向通車，南側部分則先進行低壓灌漿施工，預計一個禮拜恢復全線通車。

工務局總工程司李文芳說明，路面目前都已填平，接下來將用透地雷達輔助及低壓灌漿，瞭解地質狀況及加固地盤下面一些孔隙、結構強度，最快預計今天晚上先開放北側單道雙向通車，南側部分先進行低壓灌漿準備，預計明天早上先進行施工，完成後再換北側，預計一個禮拜恢復全線通車。

新工處說明，透地雷達可探測地下狀況，也是補強道路輔助工具，原理是利用雷達脈衝波去探測地下不同材質介面間的關係，反射波可在岩石、土壤、淡水、人行道等各種結構物介質使用，探測的深度範圍在一般土壤及混凝土等介面分布情形，經過工程師對透地雷達圖判讀，了解地表下的物質材質變化、空隙和裂隙等。

工務局強調，改善路面品質的關鍵仍在低壓灌漿作業，將以強化路基為首要考量，判讀透地雷達圖，安排低壓灌漿加固地質。

李文芳說明，接下來會針對周遭建築物、路面進行檢測點佈設，觀察路面及建築物變化情形，目前檢測結果都是符合安全，沒有異常，這次施工也比預期進度快很多，道管中心特別把民生管線整合一起施工，今天早上鋪設完成後，才能順利鋪設馬路。

至於引發「天坑」擴大，是否因淡水河潮汐問題，造成管線鬆脫，才會出現大範圍坍塌，李文芳表示，目前看法是污水跟潮汐間相互影響，帶動管線脫落或是出現破洞，可能因水壓問題，灌到污水管，帶動泥沙導致掏空。

衛工處表示，北市污水下水道發展約50年，污水管渠長期埋設在地底下，在長期通水後，可能會產生堵塞、侵蝕、劣化等情形。為延長使用壽命，自2019年已有計畫性的分4期12年辦理全市污水管渠延壽檢視作業，針對使用較久管線，若發現有破損就以免開挖的內襯工法修復，以延長管渠使用壽命。