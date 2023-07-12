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遭質疑湮滅證據 檢方還原板橋私幼餵藥案「拆監視器」原因

私幼餵藥無罪偵結 王薇君點出3疑點：家長會繼續查真相

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
兒童權益促進協會理事長王薇君說，餵藥案仍有是否有不當管教、幼兒曾驗尿、驗血是有驗出藥物殘留及監視器等疑點。本報資料照片
兒童權益促進協會理事長王薇君說，餵藥案仍有是否有不當管教、幼兒曾驗尿、驗血是有驗出藥物殘留及監視器等疑點。本報資料照片

新北私幼餵藥案宛如羅生門，但新北市地檢署今偵查終結不起訴。最初帶頭抗議的兒童權益促進協會創會理事長王薇君任說，該案仍有是否有不當管教、幼兒曾驗尿、驗血是有驗出藥物殘留及監視器等疑點，家長們會繼續會再議查明真相。

王薇君指出，該案有不當體罰疑慮，新北地檢署先前說幼童記憶本易隨時間更迭，或受他人影響而有誤植，認為幼兒陳述不可採納，卻又說到庭的該幼兒園幼童表示幼兒園教師不會打人，採納幼兒陳述有矛盾。此外，多名幼兒陳述有同學遭某位老師打，甚至具體指述遭某位老師處罰的情況，但該案到庭幼兒有37餘名，不全在一個班級內，如何互相驗證？且不採信曾遭老師打的數名幼兒陳述？

關於藥物部份，王薇君說，地檢署送檢毛髮採樣時間晚於家長驗尿、驗血時間，幼兒體內毒素本已微量，而是否已因為時間而代謝、毛髮清洗而未檢出，在沒有看到地檢署檢驗報告及方法之前提下，無可得知，且地檢署所稱驗出不能排除是誤差，但該誤差卻同時出現在數名幼兒、專業檢驗所及數間醫院上？地檢署單純以這種說法完全排除第一次檢驗結果，無異表示檢驗所、醫院進行驗尿及驗血之方式完全不可信。

根據幼兒體內有檢出毒物成份的時間往前推估，王薇君指出，地檢署雖稱「其於4月中旬因其他原因拆除教室監視器，並非為了湮滅證據。」等語，但數名幼兒做出一致服用彩虹藥水陳述，也清楚的說明該些藥水的味道不是一般吃感冒藥味道，但根據幼兒體內有檢出毒物成份時間往前推估，該段時間就是沒有教室監視器畫面。

另外，王薇君也質疑，地檢署與新北市政府進入幼兒園調查的時間並不一致，教室監視器究竟是因為接到通報而刪除，還是如地檢署所稱因其他原因而拆除監視器，實無所知。

幼兒園

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