新北最窮前5個里聚集這兩區 學者曝房地產過濾效果

財政部公布城市區里財政資訊引發討論，新北最富有里大多聚集於新店區，綜合所得總額最低的則聚集於平溪及瑞芳。學者指出，人口確實會因為財富有聚集效應，這刻板印象的確難以避免，值得注意的是有些里所得低於房產應有價值，是因為避稅或法律上免申報，而有這類現象。

據財政部110年財政資訊中心資料示，綜合所得總額最低的五個里由第一名到第五名分別為平溪區新寮里、平溪區平湖里、瑞芳區碩仁里、瑞芳區濓新里、平溪區望古里。其中新寮僅9936元，是全新北唯一低於萬元以下，其餘四個里也都沒有超過2萬元，而區域大多位於新北東邊郊區。

至於新北市最富的前五個里排名，新店區下城里以195萬2000元奪冠，其次是新店區華城里，板橋區福丘里緊追在後，第四名是新店區中山里，第五名是林口區南勢里。前五名當中新店區有3個里上榜，相當搶眼。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊指出，其實報稅貴的里就是房價貴的里，人口移動就會造成聚集效應，有錢人聚集後房價上漲，房價上漲後又吸引更多以前人，較窮的人就會被推出；較窮的里也是同樣道理，自然會形成這類隔離現象。