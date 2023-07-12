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新北最窮前5個里聚集這兩區 學者曝房地產過濾效果

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北綜合所得總額最低里主要聚集於平溪。記者邱瑞杰／翻攝
新北綜合所得總額最低里主要聚集於平溪。記者邱瑞杰／翻攝

財政部公布城市區里財政資訊引發討論，新北最富有里大多聚集於新店區，綜合所得總額最低的則聚集於平溪瑞芳。學者指出，人口確實會因為財富有聚集效應，這刻板印象的確難以避免，值得注意的是有些里所得低於房產應有價值，是因為避稅或法律上免申報，而有這類現象。

據財政部110年財政資訊中心資料示，綜合所得總額最低的五個里由第一名到第五名分別為平溪區新寮里、平溪區平湖里、瑞芳區碩仁里、瑞芳區濓新里、平溪區望古里。其中新寮僅9936元，是全新北唯一低於萬元以下，其餘四個里也都沒有超過2萬元，而區域大多位於新北東邊郊區。

至於新北市最富的前五個里排名，新店區下城里以195萬2000元奪冠，其次是新店區華城里，板橋區福丘里緊追在後，第四名是新店區中山里，第五名是林口區南勢里。前五名當中新店區有3個里上榜，相當搶眼。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊指出，其實報稅貴的里就是房價貴的里，人口移動就會造成聚集效應，有錢人聚集後房價上漲，房價上漲後又吸引更多以前人，較窮的人就會被推出；較窮的里也是同樣道理，自然會形成這類隔離現象。

章定煊認為，法令上沒有禁止居住歧視，但就是會有這種房地產上的過濾效果，有錢的里吸引更多有錢人，較窮的里則越來越多人出走。他提到，有錢的里看起來很有錢，但有時去看該區房地產，發現居民所得低於房地產價格，其實這跟所得機制有關，有些人會利用海外所得避稅，或者是「未實現所得」也是不用申報，越有錢的人越有這類傾向。

新北市新店區中山里內有大塊區域屬於央北重劃區，在市地重劃後市值翻身，增加許多新建案，吸引許多老闆入住。記者李成蔭／攝影
新北市新店區中山里內有大塊區域屬於央北重劃區，在市地重劃後市值翻身，增加許多新建案，吸引許多老闆入住。記者李成蔭／攝影

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