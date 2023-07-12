不畏烈日！貢寮區防災演練各情境到位很逼真

極端氣候現象近年來越來越頻繁，為了預防颱風豪雨所可能帶來的災情危害，以及減輕土石流災害，今(12)日上午貢寮區公所特別在環保公園進行了一場防災演練，雖然天氣酷熱，但參演的單位和民眾在各情境都演練逼真到位，讓演練順利圓滿完成。

面對多變的氣候可能造成的災害，今(12)日貢寮區公所於貢寮環保公園進行災害應變中心前進指揮所、土石流疏散避難及易淹水防汛演練，提升區公所對各項災害防救物資、設備及器材之維護管理，落實平時整備，並強化災害防救應變處置能力，提升災害發生時的防救災能力。

雙玉里里長吳永彬說，藉由演練提升對各項災害防救物資、設備及器材之維護管理，落實平時整備，並強化災害防救應變處置能力，提升災害發生時的防救災能力，民眾的參與也讓演練更加逼真確實。

貢寮區區長柯建輝說，特別感謝執行官雙玉里吳永彬里長成立雙玉里自衛編組，配合執行疏散避難任務，也謝謝各單位編組人員的賣力演出及外部單位，靈鷲山無生道場、佛教慈濟基金會全力配合，使今天的演練能夠圓滿順利。