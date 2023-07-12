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淡水公所暑期DIY親職課超療癒 手作黏土角落生物世界

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所開辦DIY親職教育講座課程，角落生物為主題，教大家捏出一盆美美角落生物小盆栽。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所開辦DIY親職教育講座課程，角落生物為主題，教大家捏出一盆美美角落生物小盆栽。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓孩童在暑假期間，生活過的豐富有可以學習到許多知識，新北市淡水區公所開辦一系列共有三堂課的DIY親職教育講座課程，邀請到在地的手作拼布老師洪碧穗及黏土老師余致潤，捏土的部份，以小朋友喜愛的超療癒小物，角落生物為主題，要教大家捏出一盆美美角落生物小盆栽。

捏土老師余致潤表示，這次親子手作DIY在訓練兒童揉捏之間認識色彩以及造型，加深兒童的觀察力與手眼協調，用多樣化的色彩更能夠讓小朋友在玩樂中學習造型的基本概念，並且將藝術作品融入生活當中。另外還有拼布老師洪碧穗的萬用文具袋手作，也讓孩子學習到許多縫紉技巧。

淡水區公所社會課承辦蘇郁茜表示，這次的課程讓兒童學習如何拿取針線技巧以及縫紉基礎知識，也訓練提升兒童的專注力與耐心，並且透過老師在地藝術家的拼布發想與創作，讓大家所DIY的作品可以融入生活當中，讓親子過一個豐富的暑假課程。

淡水 DIY

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