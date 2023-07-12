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自來水管線維修公車遷站 萬里里長提醒民眾別跑錯

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區萬里里瑪鋉老街進行自來水管線維修工程，萬里里長王傑倫也呼籲需要搭乘公車的民眾候車要到瑪鋉頂街上。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區萬里里瑪鋉老街進行自來水管線維修工程，萬里里長王傑倫也呼籲需要搭乘公車的民眾候車要到瑪鋉頂街上。 圖／紅樹林有線電視提供

從六月底開始，萬里區萬里里瑪鋉老街進行自來水管線維修工程，原本行經瑪鋉老街上的公車站都改道到瑪鋉頂街上臨時公車站停靠，萬里里長王傑倫也呼籲需要搭乘公車的民眾候車要到瑪鋉頂街上，而瑪鋉街的公車站牌，將會在工程結束後重新開放使用。

萬里里長王傑倫指出，這幾天都有實際到瑪鋉老街口與瑪鋉頂街的交會處看看大家的候車情況，有看到不少候車的民眾，也因為工程開始已經好多天，搭乘公車的民眾也逐漸習慣改到瑪鋉頂街來候車，不過在視察的過程中也發現瑪鋉老街頭尾的兩處三角錐警示不夠明顯，導致有些不熟路段的公車司機依舊開錯開進瑪鋉老街，因此也請施工單位協助加設警示燈並讓標示更清楚，避免司機開錯路。

萬里里的自來水管線維修工程，預計工期將會維持一個月，里長除了提醒民眾不要走錯地方等公車，施工期間部分路段管制單線雙向通行，也請用路人遵照現場交管人員指示通行，避免通行打結造成交通癱瘓。

萬里 老街

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