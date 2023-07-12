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以陶會友 立陶宛樂團參訪鶯歌陶藝

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立法委員蘇巧慧今聯合文化總會、鶯歌陶瓷青年藝術家，和人聲樂團一同體驗彩繪陶瓷課程。記者李定宇／攝影
立法委員蘇巧慧今聯合文化總會、鶯歌陶瓷青年藝術家，和人聲樂團一同體驗彩繪陶瓷課程。記者李定宇／攝影

世界合唱大賽冠軍「Jazz Island爵士島」立陶宛人聲樂團，於上週「2023總統府音樂會－跨海音」首次來台演出，今受中華文化總會邀請前往鶯歌參訪，立法委員蘇巧慧聯合文化總會、鶯歌陶瓷青年藝術家，和人聲樂團一同體驗彩繪陶瓷課程。

立委蘇巧慧說，在全球抗疫之際，台灣援贈立陶宛十萬片醫療級口罩，而立陶宛也在隔年對台捐贈近26萬劑疫苗，向台灣展現攜手互助、共同抗疫的決心。為感謝立陶宛政府的即時相助，當時發起「立陶碗」感恩連署活動，號召鶯歌在地陶業擺出自家最美的陶碗，利用諧音、有趣的方式，向國際友人致上感激之意。

蘇巧慧說，從上任以來便積極振興鶯歌特色工藝與產業，透過媒合中央政府資源，牽線台灣設計研究院與鶯歌陶藝青年，讓鶯歌成為T22設計振興地方產業計劃首站，用設計為地方產業加值，同時舉辦鶯歌產地開放日，讓更多人看見鶯歌工藝之都。

為感謝立陶宛人聲樂團遠道而來，鶯歌陶藝青年代表特別準備特色陶作，台華窯的雕金堆線金彩聚寶罐、傑作陶藝的藍鵲台灣瓷盤、新旺集瓷的鶯歌變色杯，以陶會友，見證台立堅定友誼。彩繪陶瓷的成品也讓樂團團員帶上飛機，為團員的台灣之旅留下獨一無二回憶。

立陶宛 樂團 蘇巧慧

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