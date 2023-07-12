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圖書館板橋分館漏水又鏽蝕 新北擬花2億重建

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
圖書館板橋分館預計花費兩億元拆除重建。圖／新北市圖書館官網翻攝
圖書館板橋分館預計花費兩億元拆除重建。圖／新北市圖書館官網翻攝

新北市圖書館板橋分館由於使用已45年，館舍有屋頂層之滲漏水造成混凝土剝落，部份樑、柱鋼筋鏽蝕及混凝土剝落情形，耐震評估結果有疑慮，新北市文化局擬花費兩億元重建為8層高大樓，除有圖書館外，另包括公益設施進駐使用。

1978年啟用的新北市圖書館板橋分館為地上3層、地下1層建物。已使用 45年雖未達60年使用年限，但目前館舍有屋頂層之滲漏水造成混凝土剝落及部 份樑、柱等鋼筋鏽蝕及混凝土剝落。

2018年耐震評估結果有疑慮，且該館舍興建時未考量無障礙電梯規劃不利身障人士使用，以及空間配置不利造成館藏空間不足，考量修復不符經濟效益，金市政會議提案廢拆除並原址重新規劃地上8層、地下1層,面積約 756 坪之全新建築物。

圖書館長王錦華表示，原址拆除重建後預計樓地板面積756坪，圖書館依原規模建設需求約 340坪，故可興建容積地板面積尚未用盡。考量板橋地區土地及空間有限,為提高使用效益，將以多目標使用讓用地活化利用。

活化利用包括因新北市身心障礙者已達17萬 5千人，板橋區計有2萬 3612人，佔比新北市行政區之冠，共構使用空間將包括社會局之身心障礙日間照顧中心、失能日間照顧中心及視覺障礙者福利服務中心。

另板橋長照需求人口已達2萬人全新北最高，為因應高齡化社會及長期照顧推動，共構使用空間將包括衛生局之長期照顧管理中心板橋分站。

圖書館 漏水

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