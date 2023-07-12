AIT擴建惹議 游淑慧：內湖不要土霸主圈地為王

AIT申請內湖計畫擴建辦公場域，被踢爆原址原本是要蓋社宅卻被AIT反對，引發當地居民不滿，還傳出有學者認為這是美方為撤僑所做的準備。台北市議員游淑慧上午受訪指出，她希望AIT是內湖的好鄰居，不是內湖的土霸主圈地為王，希望能好好相處，如果AIT可以承諾未來這些設施周圍可開放、共同使用，內湖居民接受度會高一點。

游淑慧指出，目前AIT的現址已經6.5公頃，比行政院大兩倍，應該要說清楚為什麼6.5公頃還不夠？若擴建的設施只是做為停車場和員工的休閒設施，完全自己內部化，那裡原本是學校用地，現在變成是AIT自己休閒設施、員工停車場，這對內湖居民的權益不太公平。

游淑慧說，如果基於外交也一定會支持，但希望是雙贏，台北市寸土寸金，下午外交部的座談會、現場都市計畫變更的公聽會，會聽聽周圍居民的意見跟說法。基於台美友誼，當然台灣的立場都是一直配合、再配合，如果有可能有作為軍事用途的話，那是不是應該讓當地的居民知道？

游淑慧表示，當然全民應該支持外交，但是涉及在地周圍居民的安全，或者權益，起碼外交部要稍微的去了解跟掌握狀況，自己的政府還是要為自己的國民來著想，不要一味以台美關係這4個字，要求大家接受所有的作為，不管是食安，或者是AIT的擴建。