快訊

星二代殺警服外役監挨轟「回牢籠」 藝人易淑寬為兒抱屈：抹煞重生機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AIT擴建惹議 游淑慧：內湖不要土霸主圈地為王

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
AIT申請內湖計畫擴建辦公場域，台北市議員游淑慧希望AIT是內湖的好鄰居。記者楊正海／攝影
AIT申請內湖計畫擴建辦公場域，台北市議員游淑慧希望AIT是內湖的好鄰居。記者楊正海／攝影

AIT申請內湖計畫擴建辦公場域，被踢爆原址原本是要蓋社宅卻被AIT反對，引發當地居民不滿，還傳出有學者認為這是美方為撤僑所做的準備。台北市議員游淑慧上午受訪指出，她希望AIT是內湖的好鄰居，不是內湖的土霸主圈地為王，希望能好好相處，如果AIT可以承諾未來這些設施周圍可開放、共同使用，內湖居民接受度會高一點。

游淑慧指出，目前AIT的現址已經6.5公頃，比行政院大兩倍，應該要說清楚為什麼6.5公頃還不夠？若擴建的設施只是做為停車場和員工的休閒設施，完全自己內部化，那裡原本是學校用地，現在變成是AIT自己休閒設施、員工停車場，這對內湖居民的權益不太公平。

游淑慧說，如果基於外交也一定會支持，但希望是雙贏，台北市寸土寸金，下午外交部的座談會、現場都市計畫變更的公聽會，會聽聽周圍居民的意見跟說法。基於台美友誼，當然台灣的立場都是一直配合、再配合，如果有可能有作為軍事用途的話，那是不是應該讓當地的居民知道？

游淑慧表示，當然全民應該支持外交，但是涉及在地周圍居民的安全，或者權益，起碼外交部要稍微的去了解跟掌握狀況，自己的政府還是要為自己的國民來著想，不要一味以台美關係這4個字，要求大家接受所有的作為，不管是食安，或者是AIT的擴建。

AIT 內湖 游淑慧

延伸閱讀

分析綠營這2區雙打戰力值王世堅加謝佩芬 游淑慧喊「開心」

游淑慧指李四川當晚猜到天坑元凶 釣出本尊留言被網讚爆

租不到場地暗指北流「太監」？ 游淑慧：柯總統參選人應支持柯市長

游淑慧喊話：別讓侯友宜孤軍 主帥應要被眾星拱月

相關新聞

圖書館板橋分館漏水又鏽蝕 新北擬花2億重建

新北市圖書館板橋分館由於使用已45年，館舍有屋頂層之滲漏水造成混凝土剝落，部份樑、柱鋼筋鏽蝕及混凝土剝落情形，耐震評估結...

AIT擴建惹議 游淑慧：內湖不要土霸主圈地為王

AIT申請內湖計畫擴建辦公場域，被踢爆原址原本是要蓋社宅卻被AIT反對，引發當地居民不滿，還傳出有學者認為這是美方為撤僑...

北市牙醫師公會捐贈新冠物資 議員爆：假藉黃珊珊名義規避採購流程

台北市牙醫師公會2021年疫情時捐贈行動正壓隔離篩檢站，爆發採購疑雲。台北市議員游淑慧接獲陳情，指當時公會理事長、市長選...

南京西天坑搶救…李四川曝有望提前通車 釣出蔣萬安留言

台北市南京西路天坑搶災，已進入鋪面復舊階段，今天下午4點也將安排周邊道路進行透地雷達檢測，全程指揮搶救的副市長李四川今天...

南京西天坑搶修今下午透地雷達偵測 範圍擴至環河西寧

台北市南京西路天坑搶災，已進入鋪面復舊階段，北市工務局表示，今天下午4點將安排周邊道路進行透地雷達檢測，範圍已擴大包括南...

文湖線拆座椅擬開學後擴大？ 蔣萬安：不會4節車廂全拆

為救內湖交通，北捷文湖線試辦拆除文湖線第2、3節車廂的中央區域座椅及行李架，讓每列車的總載客數增加，從約400名增加至約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦