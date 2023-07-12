北市牙醫師公會捐贈新冠物資 議員爆：假藉黃珊珊名義規避採購流程

台北市牙醫師公會2021年疫情時捐贈行動正壓隔離篩檢站，爆發採購疑雲。台北市議員游淑慧接獲陳情，指當時公會理事長、市長選舉時的挺陳大將賴德欽，疑假傳副市長黃珊珊「聖旨」指定一家幽靈廠商進行採購，違反公會採購內規。黃珊珊上午發聲明表示，樂捐團體內部採購糾紛並不清楚；賴德清則表示採購案當初是具名表決通過，「不要扯選舉」。

游淑慧指出，2021年5月，台灣疫情最嚴峻、3級警戒時，北市府亟需各式各樣的醫療物資，包括口罩、快篩以及戶外移動式的採檢亭，基本程序是由捐贈單位自行去接洽、採購，再跟北市府有聯繫，但採購過程中，賴德欽指定廠商，用的一個理由就是黃珊珊要求指定的。

當時的採購指定的廠商，被爆設立金額僅10萬元。游淑慧說，她請高雄市議員幫忙，拍攝協會的登記地址的現狀，位於高雄市杉林區的老舊透天厝，看不出來有任何營業的運作或是看板，聯絡人「林主任」竟是一個房屋仲介，讓她想起小吃店可以標得衛福部16億快篩劑案的翻版。

她也質疑該協會的醫療專業，採購案發生在2021年的5月，該協會是社團法人，照理說不應該買賣醫療器材，卻在2021年的10月才拿到衛福部的許可登記，但2021年5月，怎麼完成這一筆交易？

牙醫師公會理事葛建埔指出，台北市牙醫師公會2021年5月捐贈聯合醫院陽明院區貨櫃隔離檢疫照顧站，5月底在聯合醫院陽明院區完成安裝，公會採購辦法規定要3家比價，此案卻以台北市政府指定並已採購為由，由一家獨家議價。另外，公會規定視訊議規定所有採購不可以超過100萬，卻將130萬就拆成95萬跟35萬，報價單是寫130，這已違法。

葛建埔說，貨櫃屋加冷氣及空氣過濾機，台北醫學大學附設醫院採購單位估算不超過20萬，牙醫師公會卻以130萬購買，理由是黃珊珊指定的廠商與規格，而賴德欽身為上一屆牙醫師公會綠營召集人，卻堅持把鍋甩到黃珊珊身上，意欲為何？

黃珊珊上午則是發表聲明指出，感謝防疫期間社會各界的捐助支持醫護，為保衛市民生命安全盡一份心力，對於樂捐團體內部採購糾紛並不清楚，也不便干涉。

賴德欽則表示，因周六牙醫師理監事要選舉，這是政治操作要打我，但當初是因市府急需要這一座篩檢站，他才提供，委員會也討論過，這個產品也經過理事會具名表決通過的。

至於提供產品的廠商，賴德欽說，不只公會捐贈給陽明院區，英業達集團也捐贈一座快篩站給中興院區，用過有問題嗎？且採購拆成兩筆，也是線上會議具名表決通過的，不要把公會扯進選舉。