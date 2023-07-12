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新北多處新興區規畫「智慧共桿」 大數據分析噪音空汙

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市府已於市民廣場及府中重慶路周圍建置10支智慧共桿裝置光標機。圖／新北資訊中心提供
新北市府已於市民廣場及府中重慶路周圍建置10支智慧共桿裝置光標機。圖／新北資訊中心提供

新北持續翻轉老城區、開發新城區，噪音及空汙等問題引發關注，新北資訊中心力推「智慧共桿」，規畫市中心及多處新興地區設置，除過去14處，目前已規畫再增92處，未來所掛的空汙及噪音感測器數據將能傳回市府大數據中心，方便跨局處應用管理，民眾取得資訊也將更容易。

都會區中最常碰到的就是噪音及空汙的問題，尤其重畫區更是如此，建房的施工噪音及空汙；又由於道路筆直寬大，甚至會有人在其中飆車，引發民眾關注。

新北資訊中心今上午在市政會議中以「AI塑造未來城、新北領航智慧城」為主題報告，強調未來智慧城市要全面融入永續，並於報告開始介紹智慧共桿。

資訊中心說明，新北持續在多區推動智慧共桿，尤其針對新興地區，所附掛的空氣品質微型感測器、噪音設備數據等，相關數據將傳遞回市府大數據中心及管理平台分析。

環保局專委郭淑萍指出，新北過去在設置800多處點空品感測器，以及噪音科技執法感測器，當有出現異常空汙或噪音時，就可以第一時間稽查取締，相關數據也能讓民眾參考。

郭淑萍表示，未來在智慧共桿上裝設後，相關數據不只在環保局，在市府大數據中心後可跨局處公開應用，市府或民眾取得資訊都將更加便利。

資訊中心表示，為推動智慧共桿設置驗證，將配合工程機關施工場域，以新興地區優先，並減少重複開挖為原則，目前已完成市府周邊及府中10處、寶高園區4處。已規畫的包含塭仔圳89處、市政廣場2處、熊猴森樂園1處；塭仔圳將配合開發期程，其他3處則將於年底設置。

另外，林口工一、府中雙城、貴子坑溪及三鶯文創園區等地區也正規畫中，將配合施工單位預埋電力及電信空管的基礎建設，以及工程進度就點位設置共同研商。

噪音 新北 重畫區

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