南京西天坑搶救…李四川曝有望提前通車 釣出蔣萬安留言

台北市南京西路天坑搶災，已進入鋪面復舊階段，今天下午4點也將安排周邊道路進行透地雷達檢測，全程指揮搶救的副市長李四川今天也在臉書表示，昨天傍晚大雨過後，到南京西路塌陷的現場，看到現場上百施工的勞工朋友，內心非常感動，也非常感謝。不知道是不是老天也感動，也下雨幫我們降溫。

李四川表示，他今早再到現場，感謝所有管線單位的協助與幫忙，在凌晨已經將管線更新完成。現場正在做路面的刨鋪。如果下午透地雷達檢測沒問題，今天下班前就可以開放通車。

李提到，市長蔣萬安兩次到現場關心，也送點心及飲料，感謝市府所有同仁的辛勞及勞工朋友的幫忙，也謝謝所有議員及里長與兩旁住戶的協助與幫忙。造成住戶的不便及影響交通，請多見諒。

李四川也在貼文最後標註「各界所有的指教，我們都會細心檢討與參考，感謝」。

李四川貼文短短一小時，已經吸引上百留言按讚，還有台北市長蔣萬安也留言「川伯辛苦了！我們一起努力，讓市民有個安心宜居的家」、文化局長蔡詩萍也說「副市長辛苦了，忙於搶修的朋友們辛苦了」。