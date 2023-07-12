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北捷欲拆學童集體創作 公共藝術審議會不予通過

中央社／ 台北12日電
台北市日新國小校友創作公共藝術「兒童的繽紛世界」。中央社／台北捷運提供
台北市日新國小校友創作公共藝術「兒童的繽紛世界」。中央社／台北捷運提供

由台北市日新國小學童集體創作的公共藝術作品「兒童的繽紛世界」面臨拆除，在校友發起搶救連署下，台北市公共藝術審議會暫時擋下台北捷運公司拆除計畫，要求加強溝通再討論。

「兒童的繽紛世界」位在捷運中山站與台北車站間的線形公園，由80名日新國小學童在民國84年共同設計，以玻璃馬賽克拼貼呈現淡水河岸自然生態景觀風貌，及兒童從事民俗技藝活動畫面，同時具有溜滑梯功能，被視為台灣公共藝術的濫觴。

台北捷運公司正在進行線形公園改造工程，這件作品的存續引發熱議，有民眾以安全考量為由希望拆除，當初參與創作的日新國小校友則發起搶救連署，北捷雖稱未有預設立場，仍擬定拆除計畫書送審。

台北市公共藝術審議委員會昨天下午討論此案，最後決議不予通過北捷拆除計畫，要求加強與在地民意溝通，並修正優化計畫後，下次送審討論。

北捷今天表示，將依照委員會指示辦理；發起連署的日新國小校友劉先生則告訴中央社記者，昨天有順利在會中發表意見，但未能旁聽審議過程，也無法得知審議結果。

對於記者轉述委員會決議，劉先生說，這次救援連署訴求包含原地保存「兒童的繽紛世界」、要求北捷聘專業團隊妥善維護作品、改善附設遊具以符合安全規範、文化局將此作品納入公共藝術列管等，但這些訴求並沒有被完全滿足。

劉先生指出，這件作品目前暫時被留下了，他們會繼續努力推動保存，目前加入連署人數已來到886人。

根據往例，公共藝術審議會約2至3個月開會一次，下次開會時間未定。

北捷 公共藝術 捷運

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