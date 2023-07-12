中山堂老空調冷房不足2樓像烤爐 明年閉館改善空調

連續高溫，台中市中山堂30年老空調的冷房效能不足，滿場情況下，二樓觀眾席區熱呼呼，表演團體也不堪負荷。文化局表示，明年將閉館進行空調改善工程，打造舒適友善的觀賞藝文表演環境。

文化局指出，中山堂今年7月至9月盛暑期間還有多場中大型表演活動，已加裝移動式水冷扇9座、靜音風扇及循環扇數台，演出至少2小時前開啟，有效降低場內溫度1至2度，補強冷房效果。

文化局指出，中山堂是中部地區歷史悠久的重要藝文活動場所，啓用超過30年，每年約有15萬人次進場，年均演出140餘場，使用天數超過230日，近7成的高使用率，30多年老空調設備設備耗損甚鉅，冷房效能逐年降低，須進行更進一步系統性的修檢。