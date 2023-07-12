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中山堂老空調冷房不足2樓像烤爐 明年閉館改善空調

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市文化局計劃明年中山堂閉館，改善空調。圖／文化局提供
台中市文化局計劃明年中山堂閉館，改善空調。圖／文化局提供

連續高溫，台中市中山堂30年老空調的冷房效能不足，滿場情況下，二樓觀眾席區熱呼呼，表演團體也不堪負荷。文化局表示，明年將閉館進行空調改善工程，打造舒適友善的觀賞藝文表演環境。

文化局指出，中山堂今年7月至9月盛暑期間還有多場中大型表演活動，已加裝移動式水冷扇9座、靜音風扇及循環扇數台，演出至少2小時前開啟，有效降低場內溫度1至2度，補強冷房效果。

文化局指出，中山堂是中部地區歷史悠久的重要藝文活動場所，啓用超過30年，每年約有15萬人次進場，年均演出140餘場，使用天數超過230日，近7成的高使用率，30多年老空調設備設備耗損甚鉅，冷房效能逐年降低，須進行更進一步系統性的修檢。

文化局指出2018至2020年期間，文化局積極爭取文化部前瞻計畫經費，辦理中山堂整建工程，完成舞台懸吊全面更換為電腦化系統、增加身障席、改善廁間環境，及館外人行道整平改善，打造綜合型演藝廳為場館營運目標。

台中市中山堂2樓觀眾席，冷氣不足，觀眾得自備扇子。圖／讀者提供
台中市中山堂2樓觀眾席，冷氣不足，觀眾得自備扇子。圖／讀者提供

文化局 人行道 高溫

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