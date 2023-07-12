文湖線拆座椅擬開學後擴大？ 蔣萬安：不會4節車廂全拆

為救內湖交通，北捷文湖線試辦拆除文湖線第2、3節車廂的中央區域座椅及行李架，讓每列車的總載客數增加，從約400名增加至約420名。目前北捷打算9月開學後擴大舉辦，由於先前有民眾質疑，拆文湖線座椅對身障弱勢不友善，台北市長蔣萬安今天表示，不會4節車廂全部拆座椅，會依照現在的試辦運行狀況，彈性調整。

蔣萬安今天赴萬華區里長座談，蔣萬安表示，為了增加載客量，文湖線目前改裝了三列車，目前改裝車運行的成效，尖峰時段已經可以順利消化搭車人潮，有達到預期成效，現在暑假期間會持續試辦，開學後9月、10月，會看人潮狀況做彈性調整。

蔣萬安表示，北市府統計，目前文湖線乘客，大部分都是短程旅客，接下來會通盤檢討，最重要是文湖線目前改裝，是針對中間的車廂拆除中間座椅，前後端博愛座仍保留，從原本4席到8席，對身障朋友更友善。