以中捷事件為鑑 北捷文湖線南京復興站設緊急停車按鈕即起啟用

鑑於台中捷運事件，台北捷運在文湖線南京復興站月台試辦增設緊急停車按鈕（EMS），即日起啟用，文湖線其他車站設置後將陸續啟用。北捷指出，全線24個車站今年底前全面完成設置，未來遇有緊急狀況，民眾立即按壓月台緊急停車按鈕，即可讓列車無法進站及出發，確保旅客及行車安全。

北捷表示，目前規劃設置的捷運文湖線月台緊急停車按鈕，裝設在列車第1節車廂、第4節車廂對應的月台門旁，當發生緊急狀況時，候車旅客可直覺式操作，立即按鈕，中斷月台門的關門安全迴路，等同月台門未關妥，阻止列車進出站。

北捷說，新設的緊急停車按鈕已加設上掀式壓克力外蓋板，並張貼紅底白字警語標示、警示燈，避免旅客誤觸，兼顧行車順暢及安全。