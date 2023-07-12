以中捷事件為鑑 北捷文湖線南京復興站設緊急停車按鈕即起啟用
鑑於台中捷運事件，台北捷運在文湖線南京復興站月台試辦增設緊急停車按鈕（EMS），即日起啟用，文湖線其他車站設置後將陸續啟用。北捷指出，全線24個車站今年底前全面完成設置，未來遇有緊急狀況，民眾立即按壓月台緊急停車按鈕，即可讓列車無法進站及出發，確保旅客及行車安全。
北捷表示，目前規劃設置的捷運文湖線月台緊急停車按鈕，裝設在列車第1節車廂、第4節車廂對應的月台門旁，當發生緊急狀況時，候車旅客可直覺式操作，立即按鈕，中斷月台門的關門安全迴路，等同月台門未關妥，阻止列車進出站。
北捷說，新設的緊急停車按鈕已加設上掀式壓克力外蓋板，並張貼紅底白字警語標示、警示燈，避免旅客誤觸，兼顧行車順暢及安全。
北捷6月10日凌晨與北市府捷運工程局進行實車驗證測試，模擬列車可能遭遇4種不同情境，均能順利阻止列車進出站，確認功能與設計相符，行控中心及站務人員均已完成SOP訓練。將持續精進應變程序訓練、強化演練及優化設備等各項措施，打造安全的捷運乘車環境。
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