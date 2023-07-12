亂丟垃圾、蟑螂竄爬亂象多 蔣萬安祭鐵腕「重罰違規者3倍」

台北市長蔣萬安今赴萬華區里長座談，因民眾亂丟沒用專用袋垃圾包的狀況相當嚴重，有九位里長聯合提案，盼增稽查人力及移動攝影機數量，就有里長當場播放里民拍下亂丟垃圾包上頭蟑螂竄爬的影片，給蔣萬安看；還有里長抱怨攝影機太少，稱相信蔣市長智慧一定比柯文哲好，知道錢要花哪些地方？」

蔣萬安當場裁示，北市府會三管齊下，將罰鍰提高三倍被抓到就開罰3600元，一定要展現公權力鐵腕，並且先增加12名巡查員、3台移動攝影機。

萬華區九位里長今天提供萬華區到處被亂丟垃圾包的照片，向市長提案盼解決區里環境問題。和平里長吳淑芬說，萬華區有36個里目前卻僅15支移動攝影機，平均一里不到一支，要求一個里最少要有兩支，並稱相信「蔣市長的智慧，一定會比柯文哲還好，知道要將錢花在什麼地方。」

她還說，現在萬華每個里都有多達十幾個被亂丟垃圾的點，巡查員也嚴重不夠，希望市長裁示，能讓警用的攝影機也可以協助環保局調閱，以便透過警用攝影機追查汽機車亂丟包，里長更說「這問題比市長推機退2.0還重要，甚至急迫許多。」

華江里長洪佳君也當場播放里民昨天拍下垃圾包蟑螂到處爬的影片，質疑垃圾包周邊滋生蟑螂老鼠，已經嚴重影響生活環境，她提到，現在亂丟垃圾的民眾很厲害，還有群組知道A點有稽查人員，就通知其他人往B點走過去，更有里民來投訴，有民眾亂丟垃圾把里民的車子刮傷，怎麼辦？

里長吳淑芬也說，甚至還有民眾被罰根本不繳罰款，市府也應想辦法追討，因為就是有人不想用專用垃圾袋，希望市長裁示試辦半年，萬華不用使用專用垃圾袋，看是否成效可以改善，若試辦成功，就代表垃圾費袋隨袋徵收政策是錯誤的，「我知道市長你很英明，所以一定要支持。」

蔣萬安表示，他知道這些都是很多地方里長心中的痛，尤其台北市首善之督，竟然還有人隨便丟垃圾包，這些都不是台北市應該出現的，甚至還有市民寫信到市長信箱，表示「我們這些守法的民眾是笨蛋嗎？我們去買垃圾袋」，他已經下令環保局三管齊下，並祭出鐵腕，將原本亂丟垃圾加重三倍罰鍰至3600元，希望達到嚇阻效果。

環保局長吳盛忠也表示，包括萬華、全市都期待有乾淨的環境，最重要還是要國人守法，環保局絕對會重罰，也會增加稽查人力、科技執法，至於裁罰金額，也會從1200元提高到 3600元，也希望里長一同來宣導，亂丟垃圾袋被重罰划不來。