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修正兒童遊戲場管理規範 審計處揪出新北25處未合格

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
審計處去年查核發現新北448處設施有25處剩6月時間仍未完成，要求新北市府改善。圖為林口小熊公園。記者李定宇／攝影
審計處去年查核發現新北448處設施有25處剩6月時間仍未完成，要求新北市府改善。圖為林口小熊公園。記者李定宇／攝影

衛生福利部前年8月修正兒童遊戲場設施安全管理規範，規定兒童遊戲場開放使用應取得檢驗合格報告，2017年1月前已設置遊戲場應於6年內完成備查，但審計處去年查核發現新北448處設施有25處剩6月時間仍未完成，要求新北市府改善。新北市景觀處對此表示，去年12月已改善完畢。

新北市府優化公園附設兒童遊戲場設施安全管理，但新北市審計處查核發現，新北市轄管開放使用公園附設兒童遊戲場設施計448處，其中位於三重、中和、土城、新莊、泰山等行政區計25處，屬2017年1月25日前設置，距規定應完成檢驗合格並備查之期限僅剩6個月，但各區公所仍因遊戲場地墊老舊不平坦或遊具不合格，尚未檢驗合格，審計處因此去年11月請新北市府改善。

審計處表示，經追蹤發現新北市府業督導相關區公所依規定辦理，且截至112年4月底止，25處遊戲場有8處完成缺失改善，其餘17處拆除遊戲設施。

景觀處表示，相關兒童遊戲場設施去年12月底改善完畢，已提供審計處確認，營建署今年1月表示雙北等8縣市兒童遊戲而場全數完成備查。

新北

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