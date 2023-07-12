快訊

服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄服刑

黃子佼強吻、拍攝未成年少女裸照遭告發 列「他」字案被告

Toyz被爆勾搭「三寶媽」性感小模 綠帽老公氣炸：找不到人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北三重正義陸橋將拆除 14日起連兩周夜間封路

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北養工處為辦理三重區正義陸橋拆除工程，7月14日起連兩周五六，每日夜間11時至翌日上午6時，將封閉正義北路及信義西街，請用路人提前改道。圖／新北工務局提供
新北養工處為辦理三重區正義陸橋拆除工程，7月14日起連兩周五六，每日夜間11時至翌日上午6時，將封閉正義北路及信義西街，請用路人提前改道。圖／新北工務局提供

新北三重正義陸橋位於鬧區，但使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道，新北工務局規畫拆除，養工處將於14日、15日及21日、22日連兩周夜間卸除大梁、吊離樓梯，屆時將封閉正義北路及信義西街，用路人須改走文化北路、自強路一段及大智街通行。

工務局表示，三重正義陸橋位於正義國小附近，使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長會勘取得共識，再試辦封閉、蒐集民眾意見，無具體反對意見後才規畫拆除工程。

養工處指出，正義陸橋拆除工程分階段進行，工程於7月10日開工，其中僅樓梯吊離及大梁拆卸作業時間需封閉道路，拆除期間為7月14日、15日及7月21日、22日，每日夜間11時至翌日上午6時，將封閉正義北路及信義西街，用路人須改走文化北路、自強路一段及大智街通行；其餘階段均不影響車輛通行，整體工程預計7月27日完工，施工期間如遇下雨或天候不佳將順延。

養工處提醒，道路封閉施工期間將影響行經正義重新路口的10個路線公車，請民眾改至天台廣場、長壽西街口、中正南路、中山藝術公園搭乘；另統聯客運1620班次也將暫不停靠正義北路，請民眾改由重陽路下車。

養工處說明，正義陸橋是新北市升格以來拆除的第50座人行陸橋，拆完後全市將剩下104座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理拆除評估作業，以改善人行環境，提升市容景觀。

人行道 新北

延伸閱讀

平鎮路口淹水擋水板惹民怨 桃議員市府會勘解29年水患

告別42年的回憶！台南開元陸橋配合南鐵地下化封橋拆除

台南開元陸橋封閉…交通黑暗期來了！ 運將：假日做好因應

配合鐵路地下化工程 台南北區開元陸橋今起封閉拆除

相關新聞

亂丟垃圾、蟑螂竄爬亂象多 蔣萬安祭鐵腕「重罰違規者3倍」

台北市長蔣萬安今赴萬華區里長座談，因民眾亂丟沒用專用袋垃圾包的狀況相當嚴重，有九位里長聯合提案，盼增稽查人力及移動攝影機...

文湖線拆座椅擬開學後擴大？ 蔣萬安：不會4節車廂全拆

為救內湖交通，北捷文湖線試辦拆除文湖線第2、3節車廂的中央區域座椅及行李架，讓每列車的總載客數增加，從約400名增加至約...

以中捷事件為鑑 北捷文湖線南京復興站設緊急停車按鈕即起啟用

鑑於台中捷運事件，台北捷運在文湖線南京復興站月台試辦增設緊急停車按鈕（EMS），即日起啟用，文湖線其他車站設置後將陸續啟...

柯文哲為太監說道歉 蔣萬安被問「覺得誠意不夠？」這樣回答

民眾黨主席柯文哲7月29日將舉辦演唱會，柯自爆原本要借台北流行音樂中心場地卻遭拒，感嘆「世態炎涼」，還脫口「通常這種事，...

影／治理萬華亂倒垃圾亂象 蔣萬安祭「鐵腕處理」：要將罰金提高3倍

台北市市長蔣萬安上午出席萬華區市長與里長有約活動，親自了解各里需求，針對萬華各里都反映的亂丟垃圾問題，蔣萬安也表示要將罰...

新北三重正義陸橋將拆除 14日起連兩周夜間封路

新北三重正義陸橋位於鬧區，但使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道，新北工務局規畫拆除，養工處將於14日、15日及21日、2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦