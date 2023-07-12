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北市天坑下午完成重鋪 議員：今晚煙火活動加強疏導
台北市大同區南京西路、貴德街口出現「天坑」，歷經兩度崩塌，昨天重新鋪設民生管線。台北市議員陳怡君上午表示，大同區天坑來到第5天，5大管線於昨日連夜埋好後灌漿完成，今日上午進行AC路面鋪設，待舖設完後再進行透地雷達檢測，再行地質改良，確保路面絕對安全。
對於當地林宗穎里長之前所反映的環河北路上小天坑下陷的情形，新工處也於昨晚檢查補修完成。對於小天坑旁的雨水溝內，因有民眾陳情溝體有破損現象，也於昨晚搶修，開蓋詳細檢查，並用鋼板補強，確保安全。
陳怡君表示，今天是大稻埕夏日節煙火活動，陳怡君也提醒市政府，雖然四號水門不開放人車通行，但為了避免散場後民眾誤闖，市議員陳怡君也請市府相關單位多加派人手，做交通疏散引導，確保參加大稻埕夏日煙火活動的民眾安全。
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