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柯文哲為太監說道歉 蔣萬安被問「覺得誠意不夠？」這樣回答
民眾黨主席柯文哲7月29日將舉辦演唱會，柯自爆原本要借台北流行音樂中心場地卻遭拒，感嘆「世態炎涼」，還脫口「通常這種事，太監就解決掉，不會到皇上那」引發爭議，柯文哲昨天透過臉書抱歉，台北市長蔣萬安今天被問，是否覺得柯文哲誠意不夠？蔣萬安今天表示，北流租借規定很清楚，不能涉及政治募款，他的立場會持續支持基層公務人員依法行政。
蔣萬安今天赴萬華區里長座談，對於柯文哲借不到北流場地的太監說，柯文哲昨天在臉書道歉，表示「為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進」。媒體今天問蔣萬安，是否覺得誠意不夠？
蔣萬安今天表示，北流租借規定其實非常清楚，就是場地活動不能涉及政治，也不能募款，他的立場就是支持基層公務人員依法行政，也謝謝北流及市府同仁的努力。
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