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新北最富前5個里大地主、名人入住 這個區最搶眼

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
新北市新店區中山里內有大塊區域屬於央北重劃區，在市地重劃後市值翻身，增加許多新建案，吸引許多老闆入住。記者李成蔭／攝影
新北市新店區中山里內有大塊區域屬於央北重劃區，在市地重劃後市值翻身，增加許多新建案，吸引許多老闆入住。記者李成蔭／攝影

根據財政部財政資訊中心資料，從110年報稅數據顯示，新北市最富的前五個里排名，新店區下城里以195萬2000元奪冠，其次是新店區華城里，板橋區福丘里緊追在後，第四名是新店區中山里，第五名是林口區南勢里。前五名當中新店區有3個里上榜，相當搶眼。

地方人士分析，新店區下城里開發時間早，清朝開始就有許多在地大家族，加上里內知名社區青山鎮，建物總價在4至6千萬元之間，與台北市區大坪數豪宅價值相當。隔壁的華城里內也有知名社區大台北華城及多個高檔社區，兩里都住了不少名人，包含藝人陶晶瑩、伍佰、導演吳念真、媒體人鄭弘儀等都住青山鎮；藝人言承旭、范曉萱、江祖平、張宇等人則是華城社區住戶。

實際訪問華城里長花秋賢，他相當低調，不願多說什麼細節，僅強調這是個人隱私。他表示，該里坐落在新店郊區，獨棟型住宅多，住戶以公司老闆、白領階級居多。

新店區長陳怡君指出，下城、華城兩里有許多影視歌星、名人入籍，可能因為收入高，也反映在報稅資料上，那兩里都是山區別墅聚落，藝人謝金燕經紀公司近年也進駐；至於中山里，除了早期有許多藝人選購湯泉社區外，近年央北重劃區是重點，因為重劃後市值翻身，有許多新建案，吸引許多老闆入住。

陳怡君表示，新店區有都市、有偏鄉，好山好水，環境優美，也兼顧生活機能，尤其山區有大坪數建案，偏向獨立社區，環境較單純，吸引不少隱士名人入住。

新北市新店區中山里內有大塊區域屬於央北重劃區，在市地重劃後市值翻身，增加許多新建案，吸引許多老闆入住。記者李成蔭／攝影
新北市新店區中山里內有大塊區域屬於央北重劃區，在市地重劃後市值翻身，增加許多新建案，吸引許多老闆入住。記者李成蔭／攝影
新北市新店區中山里內有大塊區域屬於央北重劃區，在市地重劃後市值翻身，增加許多新建案，吸引許多老闆入住。記者李成蔭／攝影
新北市新店區中山里內有大塊區域屬於央北重劃區，在市地重劃後市值翻身，增加許多新建案，吸引許多老闆入住。記者李成蔭／攝影
大台北華城位於新北市新店山區，有十多處豪宅別墅群，環境優雅單純，吸引不少隱士名人入住。本報資料照片
大台北華城位於新北市新店山區，有十多處豪宅別墅群，環境優雅單純，吸引不少隱士名人入住。本報資料照片

重劃區 豪宅

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