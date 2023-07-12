悠遊卡新董座 拚優化會員服務

金管會統計，全台電子支付使用「悠遊付」交易數排第7，議員質疑，前市長柯文哲稱悠遊付要殲滅對手，如今已被同業「海放」，新任悠遊卡公司董事長林志盈接受本報專訪時說，市長蔣萬安賦予悠遊卡新任務，優化會員服務、再擴及悠遊付電子支付，不該只是撒錢推悠遊付。

目前全台電子支付的使用數，據金管會統計，仍以街口支付為第一，其次為一卡通（LINE Pay）、全支付、悠遊付排名第4；若以實質交易金額，悠遊付僅占整體4.6%左右，交易數僅排名第7。

林志盈認為，台灣市場太小，各家電子支付競爭激烈，流血競爭下，近4成官股組成的悠遊卡公司「不應該打腫臉充胖子」，不該只是撒錢推，「沒有錢賺的東西就只是虛胖」。悠遊卡全台年動卡數2千萬張、近8成市占率的儲值卡服務，悠遊卡的新任務應該是優化會員服務、再擴及悠遊付。

林志盈表示，他的經營策略首先要對待好原有顧客，要讓現在的會員黏著度更高、更愛用悠遊卡，進而轉向使用悠遊付，將悠遊卡廣大的實體卡片顧客嫁接到電子支付，以目前悠遊付可使用店家點約15萬，未來悠遊卡公司會沿著重要的捷運系統沿線布設站點，這才是悠遊卡、悠遊付顧客出沒的地方。

目前悠遊付會員數突破240萬，林志盈表示，蔣萬安賦予悠遊卡新任務就是優化會員，目標要讓悠遊付一年內會員成長60萬，「我不跟其他人比，是要自己跟自己比」，讓大家意願用、用得很開心。尤其基北北桃1200通勤月票上路後，悠遊付會員將穩定成長。

議員陳宥丞認為，悠遊卡因有官方色彩，行銷資源相較其他電子支付業者不足，但應該還是要善用運具轉乘優勢，另外，能不能直接綁定手機、綁定感應載具做支付，也是悠遊卡公司要去積極突破。

議員徐弘庭表示，台灣民眾對支付平台的忠誠度不高，誰有優惠就會被使用，所以每次悠遊付只要砸錢行銷就有營業額，沒有優惠又掉下來，沒必要陷入支付平台戰場，最簡單應該是提供便利性與加強黏著度，不用打行銷戰。